Белый дом: Россия должна сама определить, является ли она другом или соперником США

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Россия должна сама определить, является ли она другом или соперником США. Такую точку зрения озвучила в четверг пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время регулярного брифинга для журналистов.

"Я думаю, это то, что должна определить Россия", - сказала она, отвечая на вопрос журналиста, поинтересовавшегося, считает ли президент США Дональд Трамп РФ другом или соперником.

"Они должны определить, хотят ли они быть положительной политической силой или отрицательной", - добавила она.

"Мы будем действовать жестко в отношении России до тех пор, пока она не решит изменить свое поведение", - сказала представитель Белого дома. Отвечая на другой вопрос о давлении нынешней администрации на Москву, Сандерс ответила, что "президент и генерал [помощник президента по национальной безопасности Герберт] Макмастер продолжают работать вместе над оказанием давлению на Россию с тем, чтобы она начала поступать правильно". По ее словам, введенные в четверг санкции являются подтверждением этому.

Ранее в четверг министерство финансов США расширило санкционные списки в отношении России в связи с приписываемыми ей действиями в киберпространстве и попытками вмешательства в президентские выборы в 2016 году. Под рестрикции попали 14 физических лиц и одна организация, а Главное управление (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ и Федеральная служба безопасности (ФСБ), уже находящиеся под американскими санкциями, были добавлены в новые перечни в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Ситуация вокруг отравления экс-полковника ГРУ в Солсбери

Пресс-секретарь Белого дома также заявила, что США будут продолжать проводить жесткую линию против России, пока она не решит изменить свое поведение.

"Мы будем действовать жестко в отношении России до тех пор, пока она не решит изменить свое поведение", - сказала она.

Сара Сандерс не дала прямого ответа на вопрос, применят ли США какие-либо меры в отношении России в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Она вновь повторила, что США солидарны "со своим ближайшим союзником Великобританией" и разделяют оценку британских властей, согласно которой к отравлению Скрипаля причастна Россия. "Соединенные Штаты работают вместе с нашими союзниками и партнерами с целью сделать так, что подобная атака более не повторится", - сказала она.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия подверглись 4 марта в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, обвинив Россию в "незаконном использовании силы" на территории королевства, объявила о высылке 23 российских дипломатов и других мерах в отношении РФ. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту и анонсировала принятие ответных шагов в ближайшее время.