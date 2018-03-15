Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пентагон попросил Конгресс оградить ряд стран от санкций США, введенных в отношении РФ

Международная панорама
15 марта, 23:56 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 15, марта. /ТАСС

Для каких именно стран предлагается ввести послабления, не уточняется

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Пентагон обратился с просьбой к Конгрессу США сделать послабления для ряда стран, которые могут пострадать из-за санкций, введенных администрацией Дональда Трампа против России. Об этом сообщил в четверг глава Тихоокеанского командования ВС США адмирал Гарри Харрис.

Смотрите также

Санкции США в отношении России. Досье

"Министр обороны Джеймс Мэттис направил письмо членам Конгресса - оно полностью засекречено - с просьбой пойти на послабления для третьих стран, которые могут подпасть под карательные меры в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA)", - отметил он, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

Данный закон президент Трамп подписал 2 августа прошлого года. Документ предусматривает ужесточение санкций, в частности, в отношении России и предостерегает американские компании, а также третьи страны и их фирмы от заключения соглашений о сотрудничестве или контрактов с российскими предприятиями и ведомствами из "оборонного и разведывательного секторов". Однако, как пояснил Харрис, некоторые государства, с которыми США установили союзнические или партнерские отношения, исторически приобретали оружие у России и продолжают это делать, что может привести, если к ним применить CAATSA, к нежелательным для Вашингтона последствиям.

"К примеру, Индия, которая стала нашим ключевым партнером, - сказал адмирал. - Индия представляет стратегический интерес для США. Но 70% военной техники в Индии - российского производства. И нельзя ожидать, что она полностью откажется от этого [российских вооружений]".

"Мы должны предусмотреть пути, дающие нам возможность самим торговать оружием с Индией. CAATSA может негативно сказаться на этом. И я надеюсь, что мы сможем ослабить в какой-то мере жесткие ограничения в данном законе", - добавил Харрис.

Как ранее подчеркивал Госдепартамент, санкции против оборонного и разведывательного секторов России призваны прервать поступление средств в Москву от реализации сделок с зарубежными странами. Представители администрации Трампа отказываются назвать количество сорванных сделок, общую сумму этих сделок или хотя бы страны, о которых идет речь.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Мэттис, Джеймс
Темы
Санкции в отношении России
Страны
США Индия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
Страх, бессилие и ярость: США и их союзники произвели еще один холостой залп против России
3
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
4
Биография Олега Табакова
5
Захарова: Великобритании есть что скрывать в деле Скрипаля
6
Олег Табаков похоронен на Новодевичьем кладбище
7
США расширили санкции в отношении РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама