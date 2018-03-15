Пентагон попросил Конгресс оградить ряд стран от санкций США, введенных в отношении РФ

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Пентагон обратился с просьбой к Конгрессу США сделать послабления для ряда стран, которые могут пострадать из-за санкций, введенных администрацией Дональда Трампа против России. Об этом сообщил в четверг глава Тихоокеанского командования ВС США адмирал Гарри Харрис.

"Министр обороны Джеймс Мэттис направил письмо членам Конгресса - оно полностью засекречено - с просьбой пойти на послабления для третьих стран, которые могут подпасть под карательные меры в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA)", - отметил он, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

Данный закон президент Трамп подписал 2 августа прошлого года. Документ предусматривает ужесточение санкций, в частности, в отношении России и предостерегает американские компании, а также третьи страны и их фирмы от заключения соглашений о сотрудничестве или контрактов с российскими предприятиями и ведомствами из "оборонного и разведывательного секторов". Однако, как пояснил Харрис, некоторые государства, с которыми США установили союзнические или партнерские отношения, исторически приобретали оружие у России и продолжают это делать, что может привести, если к ним применить CAATSA, к нежелательным для Вашингтона последствиям.

"К примеру, Индия, которая стала нашим ключевым партнером, - сказал адмирал. - Индия представляет стратегический интерес для США. Но 70% военной техники в Индии - российского производства. И нельзя ожидать, что она полностью откажется от этого [российских вооружений]".

"Мы должны предусмотреть пути, дающие нам возможность самим торговать оружием с Индией. CAATSA может негативно сказаться на этом. И я надеюсь, что мы сможем ослабить в какой-то мере жесткие ограничения в данном законе", - добавил Харрис.

Как ранее подчеркивал Госдепартамент, санкции против оборонного и разведывательного секторов России призваны прервать поступление средств в Москву от реализации сделок с зарубежными странами. Представители администрации Трампа отказываются назвать количество сорванных сделок, общую сумму этих сделок или хотя бы страны, о которых идет речь.