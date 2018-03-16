Глава комитета Конгресса США призвал Трампа ввести санкции против РФ из-за дела Скрипаля

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Председатель комитета Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам республиканец Эдвард Ройс направил в четверг письмо президенту страны Дональду Трампу, призвав его рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении России под предлогом ее причастности к покушению в Великобритании на бывшего сотрудника российской военной разведки Сергея Скрипаля, завербованного в свое время западными спецслужбами. Текст письма опубликован на сайте комитета.

"Я пишу с тем, чтобы, при всем уважении, попросить вас рассмотреть, должна ли Россия быть подвергнута санкциям в рамках Закона о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения 1991 года в связи с отравлением британского гражданина Сергея Скрипаля и его дочери Юлии", - говорится в послании на имя главы государства. Ройс при этом приветствует заявления американской администрации, которая ранее поддержала выводы Лондона о возможной причастности Москвы к инциденту в английском Солсбери. С аналогичным заявлением ранее выступил старший демократ сенатского комитета по иностранным делам Роберт Менендес.

Вопрос о связанных с этим делом карательных мерах в четверг поднимался на брифингах в Белом доме и Госдепартаменте. Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс заявила, что "не хотела бы забегать вперед". Начальник пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт со своей стороны не исключила, что в конечном итоге власти США "так и поступят". "Но я попросту не буду брать на себя на данном этапе никакие обязательства", - добавила она.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия подверглись 4 марта в городе Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, обвинив Россию в "незаконном использовании силы" на территории королевства, объявила о высылке 23 российских дипломатов и других мерах в отношении РФ. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту и анонсировала принятие ответных шагов в ближайшее время.