Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

График проведения военных маневров США и Южной Кореи будет объявлен на следующей неделе

Международная панорама
16 марта, 6:34 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 16, марта. /ТАСС

По информации южнокорейских СМИ, масштабные полевые маневры Foal Eagle скорее всего стартуют в начале апреля, а командно-штабные учения Key Resolve - в середине апреля

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕУЛ, 16 марта. /ТАСС/. Республика Корея и США объявят график проведения совместных военных маневров Key Resolve и Foal Eagle на следующей неделе. Об этом сообщил в пятницу на брифинге в Сеуле представитель южнокорейского Министерства национальной обороны.

Смотрите также

Южная Корея разрабатывает многоразовую космическую ракету-носитель

СМИ: США не будут направлять атомный авианосец на учения с Южной Кореей

СМИ: лидер КНДР хочет установить дипломатические отношения с США

"Официальное объявление относительно графика проведения военных игр будет сделано на следующей неделе", - подчеркнул он.

По данным южнокорейских СМИ, масштабные полевые маневры Foal Eagle скорее всего стартуют в начале апреля, а командно-штабные учения Key Resolve - в середине апреля. Ожидается, что в нынешнем году в военных играх не будут привлекаться американские стратегические вооружения, такие как атомные авианосцы и подводные лодки, а также бомбардировщики B-1B.

В начале текущего года наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. В Олимпиаде и Паралимпиаде в Пхёнчхане приняли участие спортсмены, чиновники и артисты из КНДР. Параллельно Сеул и Вашингтон перенесли на более поздний срок ежегодные военные маневры Foal Eagle и учения Key Resolve, которые неизменно вызывают раздражение в Пхеньяне.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018 Ситуация на Корейском полуострове
Страны
США КНДР Республика Корея
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
Telegraph: вещество, которым отравился Скрипаль, находилось в чемодане его дочери
3
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
4
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
5
Биография Олега Табакова
6
Захарова: Великобритании есть что скрывать в деле Скрипаля
7
Гостевая победа над "Лионом" позволила ЦСКА выйти в четвертьфинал Лиги Европы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама