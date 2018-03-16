Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Польша готова поддержать введение санкций против России из-за дела Скрипаля

Международная панорама
16 марта, 15:34 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 16, марта. /ТАСС

Глава МИД республики Яцек Чапутович считает, что международное сообщество должно показать России несогласие с нарушением международного права

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАРШАВА, 16 марта. /ТАСС/. Польша выступила за введение санкций против России из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом заявил в пятницу в Лондоне глава МИД республики Яцек Чапутович, сообщает Польское агентство печати.

"Если говорить о санкциях, то я поддержал бы такие действия. Конечно, двух стран для этого недостаточно, но мы обсудим этот вопрос", - сказал министр, подчеркнув, что эта тема в понедельник будет обсуждаться во время заседания глав МИД стран ЕС.

Смотрите также

Дело Скрипаля: реакция Лондона, позиция Москвы и возможные последствия

"Международное сообщество должно мобилизоваться и показать России нашу решимость и несогласие с нарушением международного права", - добавил политик.

Как подчеркнул Чапутович, заседание глав МИД пройдет на следующий день после выборов президента России. "Это момент, чтобы дать ясный сигнал, если говорить о нашей позиции".

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия подверглись 4 марта в городе Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, обвинив Россию в "незаконном использовании силы" на территории королевства, объявила о высылке 23 российских дипломатов и других мерах в отношении РФ. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту и анонсировала принятие ответных шагов в ближайшее время.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мэй, Тереза Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Дело Сергея Скрипаля Санкции в отношении России
Страны
Польша Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рабочая группа: выступление делегации РФ в ООН о нарушениях Украины в Крыму под угрозой
2
Участники рок-группы "Пикник" пострадали в результате ДТП во Владимирской области
3
Бабаев: ЦСКА в лице "Арсенала" достался в соперники один из двух фаворитов Лиги Европы
4
Песков назвал обвинения в адрес Путина в деле Скрипаля нарушением дипломатических приличий
5
СМИ: среди пострадавших в Гудаури есть граждане России
6
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
7
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
Темы дня
Новости партнеров
Реклама