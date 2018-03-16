Польша готова поддержать введение санкций против России из-за дела Скрипаля

ВАРШАВА, 16 марта. /ТАСС/. Польша выступила за введение санкций против России из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом заявил в пятницу в Лондоне глава МИД республики Яцек Чапутович, сообщает Польское агентство печати.

"Если говорить о санкциях, то я поддержал бы такие действия. Конечно, двух стран для этого недостаточно, но мы обсудим этот вопрос", - сказал министр, подчеркнув, что эта тема в понедельник будет обсуждаться во время заседания глав МИД стран ЕС.

"Международное сообщество должно мобилизоваться и показать России нашу решимость и несогласие с нарушением международного права", - добавил политик.

Как подчеркнул Чапутович, заседание глав МИД пройдет на следующий день после выборов президента России. "Это момент, чтобы дать ясный сигнал, если говорить о нашей позиции".

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия подверглись 4 марта в городе Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, обвинив Россию в "незаконном использовании силы" на территории королевства, объявила о высылке 23 российских дипломатов и других мерах в отношении РФ. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту и анонсировала принятие ответных шагов в ближайшее время.