Генсек ООН: ситуация в Сирии требует срочных мер по защите мирных жителей

ООН, 16 марта. /ТАСС/. Ситуация в Сирии требует срочных действий по защите населения, и Совету Безопасности ООН необходимо "предпринять конкретные шаги", чтобы положить конец трагедии в стране. Об этом заявил в пятницу генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш.

По его словам, текущая ситуация в Сирии требует "срочных действий по защите мирных жителей, смягчении страданий людей, предотвращении дальнейшей нестабильности, реагированию на первопричины конфликта и достижения прочного политического решения" конфликта.

"Я призываю Совет Безопасности сплотиться и предпринять конкретные шаги, чтобы срочно положить конец этой трагедии", - говорится в письменном заявлении Гутерриша.

Он выразил глубокую обеспокоенность "отчаянием, которое царит среди людей, массово покидающих Восточную Гуту и Африн". Генсек ООН констатировал, что принятая Совбезом 24 февраля резолюция 2401 о прекращении боевых действий на всей территории Сирии не выполняется, призвал "все стороны конфликта в полной мере уважать международное гуманитарное право", а также "гарантировать безопасность мирных жителей".

По словам Гутерриша, эвакуация людей должна проводится "безопасно, добровольно и в строгом соответствии со стандартами защиты, предусмотренными международным гуманитарным правом". Кроме того, подчеркнул административный глава ООН, людям должно быть позволено добровольно вернуться в дома, "как только позволит ситуация".

Во вторник Минобороны РФ объявило о прекращении боевых действий в городе Дума в районе Восточная Гута под Дамаском. После этого начался массовый выход мирных жителей на территории, подконтрольные правительственным войскам.