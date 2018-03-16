В ООН заявили, что ситуация в Сирии обостряется на фоне скромного прогресса в Гуте

ООН, 16 марта. /ТАСС/. Ситуация в пригороде Дамаска улучшается благодаря договоренности о прекращении огня, достигнутой между Россией и одной из вооруженных группировок, однако в остальной Сирии наблюдается активизация боевых действий. Об этом заявил в пятницу специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура, докладывая Совету Безопасности.

Он обратил внимание на встречи между российскими военными и представителями вооруженной группировки "Джейш-аль-Ислам", которые проходили "в последние дни в окрестностях Думы", расположенной в Восточной Гуте. "Результатом этого взаимодействия стал хрупкий режим прекращения огня между правительством, российскими военными и силами "Джейш-аль-Ислам", который в целом поддерживается уже шестой день. Надеемся, что это будет продолжаться", - сказал эмиссар.

Де Мистура констатировал, что подобные соглашения не действуют "в остальных частях Гуты и других районах" Сирии. По его словам, в настоящий момент идут сложные переговоры, результатами которых могут стать новые договоренности по Восточной Гуте. "Давайте надеяться, что этот режим прекращения огня сработает, потому что это хотя бы одна хорошая новость среди очень плохих", - подчеркнул спецпосланник.

При этом он сообщил, что усилия по "налаживанию контакта между Россией и [группировками] "Фейлак Ар-Рахман" или "Ахрар-аш-Шам" пока не принесли результата". "Они доминируют в двух других анклавах Восточной Гуты", - пояснил Стаффан де Мистура.

Он с сожалением отметил, что "во многих других частях Сирии" не действует "никакого режима прекращения огня", а уровень насилия растет. "В Африне турецкие правительственные силы и их союзники продолжают быстро захватывать территории, мы также получили сообщения об обстрелах Эль-Фуа и Кефраи - двух деревень, которые долгое время находятся в окружении оппозиции. Были авиаудары в Идлибе и новое наступление вооруженной оппозиции в Хаме, столкновения и авиаудары в Дераа на юге Сирии", - перечислил итальянский дипломат.

Де Мистура выразил обеспокоенность, что конфликт в Сирии "все больше перетекает за пределы" страны, и усиливается риск возникновения прямого международного противостояния. Чтобы предотвратить подобный сценарий, подчеркнул спецпосланник ООН, "необходимы срочные действия на политическом направлении".