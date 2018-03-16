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Макрон: все указывает на виновность России в нападении на Скрипаля в Солсбери

Международная панорама
16 марта, 20:38 UTC+3

Как подчеркнул президент Франции, Париж вместе с Берлином выступает за полный запрет на использование химоружия любого вида

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Президент Франции Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон

© AP Photo/Manish Swarup

ПАРИЖ, 16 марта. /ТАСС/. Франция считает Россию причастной к покушению на осужденного в РФ за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявил в пятницу президент республики Эмманюэль Макрон журналистам перед переговорами в Елисейском дворце с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

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В своем вступительном слове французский лидер заявил о безусловной поддержке Лондону. "Хочу обратиться со словами солидарности к нашим британским друзьям и еще раз высказать здесь всю союзническую солидарность Великобритании, которая подверглась нападению на собственной территории. Мы осуждаем это российское вмешательство и все, что произошло, поскольку все указывает на то, что именно Россия совершила это покушение на убийство", - утверждал он.

Как подчеркнул Макрон, Париж вместе с Берлином выступает за полный запрет на использование химоружия любого вида. "Мы хотим также еще раз подтвердить наше общее стремление - и мы с Германией постоянно в последние месяцы и годы настаивали на этом - запретить использование каких-либо видов химического оружия в соответствии с нашими обязательствами в рамках ООН и НАТО", - указал глава республики.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в Солсбери (140 км от Лондона), сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии.

Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту и анонсировала принятие ответных шагов, в том числе высылку британских дипломатов в ближайшее время.

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Персоны
Мэй, Тереза Меркель, Ангела Макрон, Эмманюэль Скрипаль, Сергей Викторович
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