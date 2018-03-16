МИД Сирии: массовый выход населения из Восточной Гуты разоблачает ложь Запада

ТАСС, 16 марта. Выход десятков тысяч мирных жителей из Восточной Гуты при содействии сирийской армии "разоблачает лицемерие Запада и распространяемую им ложь". Об этом говорится в переданном в пятницу агентством Sana заявлении МИД арабской республики.

В нем подчеркивается, что "все жители, вырвавшиеся из рук террористов, направляются в безопасные места, где им предоставляются еда, лекарства, медицинское и социальное обслуживание".

Сирийское правительство подтверждает, что готово обеспечить все необходимые потребности этих людей, и призывает ООН "направить гуманитарную помощь в те районы в окрестностях Дамаска, где временно размещены беженцы из Восточной Гуты".