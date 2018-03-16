Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД Сирии: массовый выход населения из Восточной Гуты разоблачает ложь Запада

Международная панорама
16 марта, 21:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

В заявлении ведомства подчеркивается, что "все жители, вырвавшиеся из рук террористов, направляются в безопасные места, где им предоставляются еда, лекарства, медицинское и социальное обслуживание"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 16 марта. Выход десятков тысяч мирных жителей из Восточной Гуты при содействии сирийской армии "разоблачает лицемерие Запада и распространяемую им ложь". Об этом говорится в переданном в пятницу агентством Sana заявлении МИД арабской республики.

Смотрите также

Что происходит в сирийской Восточной Гуте

В нем подчеркивается, что "все жители, вырвавшиеся из рук террористов, направляются в безопасные места, где им предоставляются еда, лекарства, медицинское и социальное обслуживание".

Сирийское правительство подтверждает, что готово обеспечить все необходимые потребности этих людей, и призывает ООН "направить гуманитарную помощь в те районы в окрестностях Дамаска, где временно размещены беженцы из Восточной Гуты".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова: все решения по ответным мерам в отношении Великобритании приняты
2
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
3
Олег Табаков похоронен на Новодевичьем кладбище
4
Telegraph: вещество, которым отравился Скрипаль, находилось в чемодане его дочери
5
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
6
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
7
СК РФ возбудил уголовные дела о покушении на Юлию Скрипаль и об убийстве Николая Глушкова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама