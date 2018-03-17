Власти Венесуэлы хотят объявить в международный розыск экс-гепрокурора из-за беспорядков

ТАСС, 17 марта. Правительство Венесуэлы попросило судебные органы республики добиться того, чтобы бывший генеральный прокурор Луиса Ортега Диас была объявлена в международный розыск из-за подозрений в причастности к беспорядкам. Об этом заявил в пятницу исполнительный вице-президент Венесуэлы Тарек эль-Айссами.

"Мы настоятельно призываем судебную власть и нашего храброго генерального прокурора отправить запрос об объявлении в международный розыск беглянки, чтобы она ответила за эти смерти и помощь венесуэльским правым силам в их неудавшейся попытке переворота в прошлом году", - приводит его слова радиостанция Union Radio.

После отставки Ортега Диас, выражавшая несогласие с действиями исполнительной власти, покинула территорию Венесуэлы, несмотря на судебный запрет. Верховный суд наложил ограничительную меру в конце июня 2017 года, когда вызвал ее для дачи показаний по подозрению в "совершении грубых нарушений при исполнении служебных обязанностей".

В 2017 году Венесуэлу на протяжении нескольких месяцев сотрясали антиправительственные манифестации, в ходе которых погибли не менее 120 человек.