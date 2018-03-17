В Вашингтоне и Сеуле считают, что давление на КНДР эффективно и должно продолжаться

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Готовность лидера КНДР Ким Чен Ына к переговорам с президентом США Дональдом Трампом говорит об эффективности кампании по оказанию давления на Пхеньян, которая должна продолжаться. Как сообщила журналистам начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, к такому мнению во время состоявшейся в Вашингтоне в пятницу встречи пришли первый заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Джон Салливан и министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва.

Дипломаты отметили, что союз США и Южной Кореи - это "основа стабильности и безопасности в регионе, особенно на фоне незаконных ядерной и ракетной программ КНДР". "Обе стороны согласились с тем, что объявление о встрече президента Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына - это историческая возможность, а также доказательство того, что глобальная кампания по оказанию максимального давления работает и должна продолжаться", - сказала Науэрт.

Кроме того, Вашингтон и Сеул убеждены, что санкции в отношении Пхеньяна должны действовать до тех пор, пока "режим не предпримет заслуживающие доверия, подлежащие проверке конкретные действия, направленные на денуклеаризацию".

Ранее Белый дом сообщил, что Трамп во время телефонного разговора с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином подтвердил намерение встретиться с Ким Чен Ыном до конца мая. Как стало известно 8 марта, Ким Чен Ын передал Трампу через южнокорейских представителей устное предложение о проведении встречи, и глава американской администрации его принял.