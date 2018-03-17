США заверили Японию, что никогда не признают КНДР ядерной державой

ТОКИО, 17 марта. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер заверил министра иностранных дел Японии Таро Коно в том, что Вашингтон никогда не признает КНДР в качестве ядерной державы. Об этом сообщило в субботу агентство Kyodo. Смотрите также Ухудшение отношений между КНДР и США в заявлениях официальных лиц. Досье Глава МИД Японии в настоящее время находится с официальным визитом в США, куда прибыл для обсуждения тематики КНДР. Он уже встретился с первым заместителем госсекретаря Джоном Салливаном и вице-президентом Майклом Пенсом. Ранее Коно отмечал, что если Пхеньян согласится на ликвидацию своей ядерной программы, то японское правительство будет готово взять на себя первоначальные расходы Международного агентства по атомной энергии по проведению необходимых инспекций.

Таро Коно и Майкл Пенс также решили, что продолжат усиливать давление на КНДР "до максимально возможного уровня" до тех пор, пока она не сделает конкретных шагов по своей денуклеаризации.

Отмечается, что Коно также попросил Пенса о том, чтобы американская сторона в ходе предстоящих возможных переговоров на высшем уровне с КНДР затронула тему похищенных японских граждан. Вопрос японских граждан, похищенных разведкой КНДР в 1970-е годы, является одним из самых болезненных в отношениях между Токио и Пхеньяном, которые не поддерживают официальных дипломатических связей.

8 марта представитель Сеула, выступая перед журналистами в Вашингтоне, заявил, что Дональд Трамп готов провести встречу с Ким Чен Ыном до мая. Позднее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс уточнила, что встреча двух лидеров не произойдет, пока Пхеньян не предпримет конкретных действий для свертывания своих ядерных разработок.