Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США заверили Японию, что никогда не признают КНДР ядерной державой

Международная панорама
17 марта, 3:18 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 17, марта. /ТАСС

Вашингтон и Токио также договорились продолжить оказывать давление на Пхеньян "до максимально возможного уровня"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 17 марта. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер заверил министра иностранных дел Японии Таро Коно в том, что Вашингтон никогда не признает КНДР в качестве ядерной державы. Об этом сообщило в субботу агентство Kyodo.

Смотрите также
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп

Ухудшение отношений между КНДР и США в заявлениях официальных лиц. Досье

Глава МИД Японии в настоящее время находится с официальным визитом в США, куда прибыл для обсуждения тематики КНДР. Он уже встретился с первым заместителем госсекретаря Джоном Салливаном и вице-президентом Майклом Пенсом.

Ранее Коно отмечал, что если Пхеньян согласится на ликвидацию своей ядерной программы, то японское правительство будет готово взять на себя первоначальные расходы Международного агентства по атомной энергии по проведению необходимых инспекций.

Таро Коно и Майкл Пенс также решили, что продолжат усиливать давление на КНДР "до максимально возможного уровня" до тех пор, пока она не сделает конкретных шагов по своей денуклеаризации. 

Отмечается, что Коно также попросил Пенса о том, чтобы американская сторона в ходе предстоящих возможных переговоров на высшем уровне с КНДР затронула тему похищенных японских граждан. Вопрос японских граждан, похищенных разведкой КНДР в 1970-е годы, является одним из самых болезненных в отношениях между Токио и Пхеньяном, которые не поддерживают официальных дипломатических связей.

8 марта представитель Сеула, выступая перед журналистами в Вашингтоне, заявил, что Дональд Трамп готов провести встречу с Ким Чен Ыном до мая. Позднее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс уточнила, что встреча двух лидеров не произойдет, пока Пхеньян не предпримет конкретных действий для свертывания своих ядерных разработок.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ким Чен Ын Коно, Таро Трамп, Дональд Пенс, Майкл (Майк)
Темы
Ракетные запуски в КНДР
Страны
США КНДР Япония
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
2
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
3
Захарова: все решения по ответным мерам в отношении Великобритании приняты
4
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
5
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
6
В Сенате США озабочены поставками российских С-400 в Турцию, Китай и Индию
7
СК РФ возбудил уголовные дела о покушении на Юлию Скрипаль и об убийстве Николая Глушкова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама