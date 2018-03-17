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NYT: встречу Трампа и Ким Чен Ына готовит по большей части ЦРУ

Международная панорама
17 марта, 4:46 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 17, марта. /ТАСС

По мнению издания, это говорит о возросшем влиянии директора разведывательного управления Майкла Помпео, который вскоре возглавит Госдеп

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Госсекретарь США Майкл Помпео

Госсекретарь США Майкл Помпео

© Alex Wong/Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Ключевую роль в подготовке встречи президента США Дональд Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына играет с американской стороны не Госдепартамент, а ЦРУ. Об этом говорится в статье, опубликованной в пятницу в газетe The New York Times.

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По сведениям источников издания, сотрудники ЦРУ в частности отвечают за "контакты по закрытым каналам", а также за процесс планирования. "Решение Белого дома использовать разведывательные, а не дипломатические каналы в коммуникации с КНДР свидетельствует о влиянии директора ЦРУ Майка Помпео, которого Трампа на этой неделе выбрал для смены Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря, - констатирует газета. - Оно также отражает снижение роли Госдепартамента в подготовке к самой рискованной за много лет встрече американского президента с лидером другого государства".

Источники издания сообщили, что Помпео уже взаимодействовал с представителями КНДР при посредничестве ЦРУ и разведки республики. Кроме того, Помпео поддерживает связь с директором Национальной разведывательной службы Южной Кореи Со Хуном. Последний, по сведениям издания, передал Трампу предложение Ким Чен Ына о проведении встречи.

По оценке The New York Times, тот факт, что Помпео принимает активное участие в подготовке встречи, отчасти объясняет, почему Трамп решил уволить Тиллерсона с поста госсекретаря именно на этой неделе. Как констатируется в публикации, президент США, по словам источников, хотел, чтобы шефом американской дипломатии был тот, чьи взгляды относительно КНДР в большей степени совпадали с его собственными.

Ранее Белый дом сообщил, что Трамп во время телефонного разговора с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином подтвердил намерение встретиться с Ким Чен Ыном до конца мая. Как стало известно 8 марта, Ким Чен Ын передал Трампу через южнокорейских представителей устное предложение о проведении встречи, и глава американской администрации его принял.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове Кадровые перестановки в кабинете Трампа
Персоны
Мун Чжэ Ин Ким Чен Ын Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс Помпео, Майкл (Майк)
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