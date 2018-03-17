Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Корбин: власти РФ должны нести ответственность по делу Скрипаля на основе доказательств

Международная панорама
17 марта, 18:22 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 17, марта. /ТАСС

Политик согласился с утверждением премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, что отравляющее вещество, от которого пострадали экс-полковник ГРУ и его дочь, имеет "российское происхождение"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 17 марта. /ТАСС/. Российские власти должны быть привлечены к ответственности на основе доказательств их причастности к инциденту в английском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. С таким утверждением выступил в субботу лидер оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии Джереми Корбин, который выступил перед делегатами партийного съезда в Ньюкасле, передает телеканал Sky News.

Смотрите также

Дело Скрипаля: реакция Лондона, позиция Москвы и возможные последствия

"Российские власти должны быть привлечены к ответственности на основе доказательств, и наш ответ должен быть одновременно решительным и соразмерным", - считает он.

Политик согласился с утверждением премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, что отравляющее вещество, от которого пострадали экс-полковник ГРУ и его дочь, имеет "российское происхождение". "Я не отступлю от требования исключить российские деньги из нашей политической системы", - добавил он.

Корбин в статье, опубликованной в четверг в газете "Гардиан", призвал британское правительство к "спокойному и взвешенному подходу" в расследовании инцидента в Солсбери, а также к сотрудничеству с международными институтами. По его словам, попытка "бежать впереди доказательств, собираемых полицией, в возбужденной парламентской атмосфере не отвечает ни правосудию, ни национальной безопасности".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Сергея Скрипаля
Персоны
Корбин, Джереми
Страны
Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Почему так важно проголосовать
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: США и их союзники готовятся нанести удар по Сирии крылатыми ракетами
2
РФ высылает 23 британских дипломата и закрывает генконсульство королевства в Петербурге
3
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
4
В ЦИК РФ ответили на критику Госдепа в связи с недопуском "наблюдателей от СМИ" на выборы
5
Случаи высылки британских дипломатов из России и СССР. Досье
6
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
7
Глава Британского совета остается в РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Сегодня в России день тишины. Что это такое?