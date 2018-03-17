Корбин: власти РФ должны нести ответственность по делу Скрипаля на основе доказательств

ЛОНДОН, 17 марта. /ТАСС/. Российские власти должны быть привлечены к ответственности на основе доказательств их причастности к инциденту в английском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. С таким утверждением выступил в субботу лидер оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии Джереми Корбин, который выступил перед делегатами партийного съезда в Ньюкасле, передает телеканал Sky News.

"Российские власти должны быть привлечены к ответственности на основе доказательств, и наш ответ должен быть одновременно решительным и соразмерным", - считает он.

Политик согласился с утверждением премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, что отравляющее вещество, от которого пострадали экс-полковник ГРУ и его дочь, имеет "российское происхождение". "Я не отступлю от требования исключить российские деньги из нашей политической системы", - добавил он.

Корбин в статье, опубликованной в четверг в газете "Гардиан", призвал британское правительство к "спокойному и взвешенному подходу" в расследовании инцидента в Солсбери, а также к сотрудничеству с международными институтами. По его словам, попытка "бежать впереди доказательств, собираемых полицией, в возбужденной парламентской атмосфере не отвечает ни правосудию, ни национальной безопасности".