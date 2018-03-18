КНДР не будет вести диалог с Японией, если та продолжит усиливать давление на Пхеньян

ТОКИО, 18 марта. /ТАСС/. Япония рискует лишиться возможности вести прямой диалог с КНДР, если продолжит усиливать давление на Пхеньян. Об этом в воскресенье сообщило агентство ЦТАК.

"Если Япония продолжит так себя вести, она рискует навсегда остаться без билета до Пхеньяна", - говорится в сообщении. ЦТАК также подчеркивает, что именно "Япония выступает инициатором оказания давления и усиления санкционного режима в отношении Пхеньяна, панически реагируя на стремительные изменения", происходящие в межкорейском диалоге в последнее время.

8 марта представитель Сеула, выступая перед журналистами в Вашингтоне, заявил, что Дональд Трамп готов провести встречу с Ким Чен Ыном до мая. Позднее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс уточнила, что встреча двух лидеров не произойдет, пока Пхеньян не предпримет конкретных действий для свертывания своих ядерных разработок. Правительство Японии положительно оценило изменение риторики Пхеньяна, однако неоднократно подчеркнуло, что давление на КНДР необходимо усиливать до тех пор, пока она не продемонстрирует реальных шагов по денуклеаризации.

Ранее местные СМИ также сообщили, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ в перспективе готов провести встречу на высшем уровне с лидером КНДР Ким Чен Ыном. На этот шаг глава японского правительства может пойти ради достижения реального прогресса в деле решения проблемы японских граждан, похищенных разведкой КНДР в 70-е годы. В японском правительстве полагают, что для решения этого вопроса необходимо вести прямой диалог именно с Ким Чен Ыном.