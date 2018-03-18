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На митинг у здания посольства РФ в Киеве собрались более ста националистов

Международная панорама
18 марта, 11:56 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 18, марта. /ТАСС

Инцидентов в районе посольства не зафиксировано

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КИЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Более 100 представителей националистических организаций выступают у здания посольства РФ в украинской столице против проведения выборов президента России. Об этом в воскресенье сообщил корреспондент ТАСС с места события.

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Среди митингующих представители "Правого сектора" (организация запрещена в РФ), "Национального корпуса" и партии "Свобода". Националисты выступают против голосования в диппредставительстве, выкрикивая антироссийские лозунги. В целом обстановка возле посольства спокойная, инцидентов не зафиксировано.

Одновременно возле здания находятся сотрудники правоохранительных органов, их вдвое больше, чем националистов. Они перекрыли все подъезды к посольству, а внутрь пропускают исключительно дипломатов. Таким образом, обычные российские граждане, проживающие на Украине, по- прежнему не имеют возможности попасть на избирательный участок и проголосовать.

Ранее, 16 марта, глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что режим охраны российских дипломатических учреждений на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - "не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах".

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