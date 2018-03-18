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В Генштабе ВС Турции заявили, что разминируют подконтрольный им Африн

Международная панорама
18 марта, 12:06 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 18, марта. /ТАСС

Ранее о взятии этого города объявил турецкий лидер Тайип Эрдоган

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АНКАРА, 18 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Турции проводят операцию по обезвреживанию мин и взрывных устройств в городе Африн, контроль над которым был установлен утром в воскресенье. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении турецкого Генштаба.

"Город Африн был взят под контроль. Продолжаются работы по поиску и обезвреживанию мин и самодельных взрывных устройств", - говорится в сообщении.

О взятии города Африн ранее сегодня объявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" в районе Африн, где проживают около 1,5 млн сирийских курдов. Эти организации Анкара считает террористическими.

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