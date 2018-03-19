Опрос: рейтинг поддержки Синдзо Абэ упал до рекордного минимума

ТОКИО, 19 марта. /ТАСС/. Рейтинг поддержки правительства премьер-министра Японии Синдзо Абэ упал до самой низкой отметки с 2012 года, когда Абэ возглавил кабинет министров. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные опроса, проведенного газетой The Asahi Shimbun.

Так, за прошедший месяц рейтинг поддержки правительства Абэ рухнул на 13 процентных пунктов и вышел на отметку в 31%. Уровень недовольства правительством, в свою очередь, вырос на 11 процентных пунктов и составил 48%. Издание отмечает, что главной причиной резкого падения рейтинга правительства Синдзо Абэ стал скандал с подделкой документов в министерстве финансов страны.

Японский минфин под давлением оппозиции и прессы 12 марта признался, что подделке подверглись 14 представленных парламенту документов о сделке с государственным участком, который был продан по резко заниженной цене знакомому жены премьера. Из них, в частности, были удалены имена Синдзо и Акиэ Абэ, Таро Асо, других высокопоставленных политиков. Были вычеркнуты многозначительные упоминания об "исключительном характере" этой сделки и об указании супруги главы правительства активно продвигать продажу участка.

Министерство финансов, оформлявшее эту продажу, в течение долгого времени отрицало факт подделки документов. Однако неопровержимые доказательства этого привела в своем расследовании газета The Asahi Shimbun. Оппозиция теперь остро ставит вопрос об отставке Асо и личной ответственности премьера Синдзо Абэ.