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Аграмунт: победа Путина должна ознаменовать новый период сотрудничества на Земле

Международная панорама
19 марта, 10:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Экс-глава ПАСЕ отметил, что не наблюдал никаких проблем в ходе голосования

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Победа Владимира Путина на выборах президента РФ должна ознаменовать новый период сотрудничества и понимания на всей планете.

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Такую надежду высказал в понедельник на пресс-конференции в ТАСС экс- глава ПАСЕ, испанский сенатор Педро Аграмунт, который был наблюдателем на выборах главы государства по приглашению Госдумы.

"Никаких проблем [на выборах] я не наблюдал и могу сегодня только поздравить вновь избранного президента. Мы видели, что за него проголосовало абсолютное большинство. Я надеюсь, что все это ознаменует новый период сотрудничества и понимания между всеми континентами", - сказал Аграмунт.

По его словам, "атмосфера [на выборах] была спокойная, благостная". "Люди голосовали с энтузиазмом", - добавил Аграмунт.

Центризбирком России в понедельник продолжает подводить итоги состоявшихся 18 марта выборов президента. На 07:37 мск обработано 99,79% протоколов участковых избирательных комиссий, по предварительным результатам голосования побеждает действующий президент РФ Владимир Путин с 76,67%.

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