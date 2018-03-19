Аграмунт: победа Путина должна ознаменовать новый период сотрудничества на Земле

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Победа Владимира Путина на выборах президента РФ должна ознаменовать новый период сотрудничества и понимания на всей планете.

Такую надежду высказал в понедельник на пресс-конференции в ТАСС экс- глава ПАСЕ, испанский сенатор Педро Аграмунт, который был наблюдателем на выборах главы государства по приглашению Госдумы.

"Никаких проблем [на выборах] я не наблюдал и могу сегодня только поздравить вновь избранного президента. Мы видели, что за него проголосовало абсолютное большинство. Я надеюсь, что все это ознаменует новый период сотрудничества и понимания между всеми континентами", - сказал Аграмунт.

По его словам, "атмосфера [на выборах] была спокойная, благостная". "Люди голосовали с энтузиазмом", - добавил Аграмунт.

Центризбирком России в понедельник продолжает подводить итоги состоявшихся 18 марта выборов президента. На 07:37 мск обработано 99,79% протоколов участковых избирательных комиссий, по предварительным результатам голосования побеждает действующий президент РФ Владимир Путин с 76,67%.