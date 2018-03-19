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Джонсон: эксперты ОЗХО прибывают в Великобританию, чтобы взять образцы по делу Скрипаля

Международная панорама
19 марта, 11:44 дата обновления: 19 марта, 12:13 UTC+3

Глава британского МИД Борис Джонсон отметил, что удовлетворен солидарностью со стороны членов Евросоюза по вопросам расследования инцидента

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Глава МИД Великобритании Борис Джонсон

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон

© REUTERS/Francois Lenoir

БРЮССЕЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Технические эксперты ОЗХО прибывают в понедельник в Великобританию, чтобы взять образцы отравляющего вещества, воздействию которого подверглись экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Об этом заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне глав МИД.

"Технические эксперты ОЗХО прибывают в Великобританию, чтобы взять образцы "Новичка", - сказал он. Джонсон заявил, что удовлетворен солидарностью со стороны членов ЕС, но не упомянул о возможности санкций в отношении РФ.

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Ранее британский МИД информировал, что технические эксперты из ОЗХО приедут из Гааги в Великобританию 19 марта. Как сообщили в Foreign Office, образцы отравляющего вещества будут переданы в международные лаборатории "с высокой репутацией", которые будут отобраны ОЗХО для тестирования. Подготовка результатов займет как минимум две недели.

Джонсон также утверждает, что в деле с отравлением в Солбсери Россия пытается всеми способами скрыть правду. "Люди могут видеть, что это классическая стратегия России - попытаться спрятать иголку правды в стоге сена, используя ложь и умышленное искажение", - сказал он.

"Российское отрицание [своего участия в инциденте со Скрипалем] возрастает до все более абсурдного уровня. То они говорят, что никогда не производили "Новичок", то - что они производили "Новичок", но все его запасы были уничтожены, однако некоторое его количество загадочно ускользнуло в Швецию, в Чехию, в США или в Великобританию", - заметил глава британского МИД.

66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Они были обнаружены без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии. Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне.

17 марта в ответ на британские меры в отношении России МИД РФ сообщил, что Москва объявила персонами нон грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ. При этом российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер, "если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России".

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Персоны
Джонсон, Борис Скрипаль, Сергей Викторович
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Дело Сергея Скрипаля
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