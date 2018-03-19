Король Саудовской Аравии поздравил президента РФ с переизбранием

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд поздравил в понедельник Владимира Путина с переизбранием на пост президента России. Об этом сообщило Саудовское агентство печати.

В телеграмме на имя российского лидера король от своего имени и саудовского правительства, а также народа пожелал президенту РФ крепкого здоровья и счастья, а жителям России - стабильного развития и процветания. Он высоко оценил особые отношения, связывающие две дружественные страны и их народы.

Согласно последним данным ЦИК, действующий президент России Владимир Путин побеждает на выборах главы государства, набирая 76,66% после обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий.