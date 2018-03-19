Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.03:
$ 57.55
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эрдоган поздравил Путина с переизбранием президентом РФ

Международная панорама
19 марта, 19:20 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 19, марта. /ТАСС

Стороны также обсудили во время телефонных переговоров двусторонние отношения и саммит по Сирии

Поделиться
Материал из 1 страницы

АНКАРА, 19 марта. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган поздравил в понедельник Владимира Путина с переизбранием на пост президента России. Об этом сообщил группе журналистов, среди которых был корреспондент ТАСС, источник в канцелярии турецкого лидера.

Смотрите также

Подведение итогов президентских выборов в РФ

"Президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры. Президент Эрдоган поздравил Путина с переизбранием на пост главы государства. Стороны также обсудили двусторонние отношения и трехсторонний саммит по Сирии, который пройдет в Стамбуле в апреле. Лидеры выразили приверженность к укреплению сотрудничества между двумя странами", - сказал источник.

Согласно последним данным ЦИК, действующий президент России Владимир Путин побеждает на выборах главы государства, набирая 76,66% после обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выборы президента РФ - 2018
Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип Путин, Владимир Владимирович
Страны
Турция Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году граждан из запаса
2
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
3
Суд арестовал московскую квартиру и 1 млн рублей экс-супруги Джигарханяна
4
Мэй утверждает, что у России было намерение и мотив отравить Сергея Скрипаля
5
Аграмунт: победа Путина должна ознаменовать новый период сотрудничества на Земле
6
Евросоюз не признает проведение президентских выборов в Крыму
7
Погружение в будущее: какие новые подлодки создаются в России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов