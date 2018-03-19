Эрдоган поздравил Путина с переизбранием президентом РФ

АНКАРА, 19 марта. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган поздравил в понедельник Владимира Путина с переизбранием на пост президента России. Об этом сообщил группе журналистов, среди которых был корреспондент ТАСС, источник в канцелярии турецкого лидера.

"Президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры. Президент Эрдоган поздравил Путина с переизбранием на пост главы государства. Стороны также обсудили двусторонние отношения и трехсторонний саммит по Сирии, который пройдет в Стамбуле в апреле. Лидеры выразили приверженность к укреплению сотрудничества между двумя странами", - сказал источник.

Согласно последним данным ЦИК, действующий президент России Владимир Путин побеждает на выборах главы государства, набирая 76,66% после обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий.