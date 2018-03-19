Египет осуждает оккупацию Турцией Африна и нарушение суверенитета Сирии

КАИР, 19 марта. /ТАСС/. Египет осуждает оккупацию Турцией города Африн и считает неприемлемым нарушение суверенитета Сирии. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД Египта.

"Арабская Республика Египет осуждает турецкую оккупацию Африна, а также военные операций Турции в этом городе, которые влекут за собой нарушения в отношении сирийских гражданских лиц, приводят к их массовому перемещению и ставят под угрозу серьезных гуманитарных рисков, - отметили в ведомстве. - Египет считает неприемлемыми продолжающиеся нарушения суверенитета Сирии, что осложняет политическую обстановку, подрывая усилия в рамках политического урегулирования и усугубляя гуманитарный кризис в стране".

В коммюнике МИД вновь подтверждает "неизменную позицию Каира по поддержке политического решения, которое сохранило бы сирийское государство, его единство и институты, а также отвечало бы чаяниям братского сирийского народа". "Призываем все региональные и международные стороны обеспечить приверженность политическому процессу урегулирования и не допустить дальнейшего ухудшения ситуации в области безопасности и гуманитарной сфере", - заявило министерство.

Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" в районе Африн, где проживают около 1,5 млн сирийских курдов. Эти организации Анкара считает террористическими. В воскресенье Генштаб турецких вооруженных сил сообщил, что Африн взят под контроль, продолжаются работы по поиску и обезвреживанию мин и самодельных взрывных устройств.

В понедельник телеканал Al Hadath информировал, что более 200 тыс. мирных жителей региона Африн покинули свои дома с момента начала операции "Оливковая ветвь".