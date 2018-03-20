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Рада поручила принять меры для реализации "ответственности РФ за агрессию против Украины"

Международная панорама
20 марта, 17:51 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 20, марта. /ТАСС

В частности, правительству поручено разработать методику определения ущерба и объема убытков, "нанесенных агрессией РФ"

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Заседание Верховной рады Украины

Заседание Верховной рады Украины

© Михаил Палинчак/ТАСС

КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Верховная рада приняла постановление о комплексе неотложных мероприятий по практической реализации международно-правовой ответственности Российской Федерации "за вооруженную агрессию против Украины".

За данный документ во вторник проголосовали 229 депутатов при 226 необходимых.

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Постановлением рекомендуется президенту Украины и Совету нацбезопаности и обороны (СНБО) "разработать стратегию реализации международно-правовой ответственности Российской Федерации как государства-агрессора, предусмотрев в том числе подготовку консолидированной претензии Украины к Российской Федерации и ее направление в Организацию Объединенных Наций для ознакомления международного сообщества". Для этого планируется создать межведомственный орган, который должен подготовить консолидированную претензию Киева.

Правительству поручено "разработать методику определения ущерба и объема убытков, нанесенных агрессией Российской Федерации", а также внести в Верховную раду законопроект "о реестре физических и юридических лиц, пострадавших от вооруженной агрессии России". Кабинет министров также должен ускорить завершение досудебных процедур, касающихся ответственности России "за невыполнение международных конвенций в сфере борьбы с финансированием терроризма, ликвидации расовой дискриминации и в области морского права".

Генеральной прокуратуре, Службе безопасности и министерству обороны поручено создать "единую базу доказательств совершения акта агрессии Российской Федерацией против Украины". Генпрокуратура также должна представить Международному уголовному суду "все доказательства, материалы и документы, необходимые для проведения им расследования указанных преступлений, совершенных высшими должностными лицами России и руководителями террористических организаций ДНР и ЛНР".

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