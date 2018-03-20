Партия "Республиканцы" выступила с заявлением в поддержку Саркози

ПАРИЖ, 20 марта. /ТАСС/. Французская правоцентристская партия "Республиканцы" публично поддержала своего бывшего лидера, экс-президента Франции Николя Саркози, взятого во вторник под стражу для дачи показаний по делу о незаконном финансировании Ливией его предвыборной кампании 2007 года. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.

"Мы хотим напомнить, что принцип презумпции невиновности главенствует в отношении всех граждан. Члены и сторонники "Республиканцев" в очередной раз испытывают чувство, что не все депутаты или бывшие депутаты удостаиваются одинакового к себе обращения в зависимости от своей политической принадлежности", - говорится в кратком заявлении партии.

Саркози был председателем крупнейшей во Франции правоцентристской партии "Союз в поддержку народного движения" СПНД с 2004 по 2007 годы и с 2014 по 2015 годы. В 2015 году СПНД принял новый партийный устав и утвердил новое название - "Республиканцы". Инициатором этих преобразований выступал именно Николя Саркози, вновь занявший пост председателя, на котором он пребывал до 2016 года. От партийного руководства политик отказался, желая сосредоточиться на предвыборной кампании перед президентскими выборами 2017 года, однако тогда Саркози не удалось победить на внутрипартийных праймериз, где он занял лишь третье место, после чего заявил об уходе из большой политики.

Задержание Саркози

Николя Саркози был задержан полицией во вторник в Париже и препровожден на допрос вместе с одним из своих ближайших помощников Брисом Ортефё, занимавшим во времена его президентства ряд ключевых министерских постов. Допрос обоих политиков проходит в здании юридической полиции города Нантера (западнее Парижа). Согласно французским законам, задержание Саркози может продлиться 48 часов, после чего ему либо должны предъявить обвинения, либо же выпустить без предъявления обвинений.

Саркози уже ранее задерживали на продолжительный срок для дачи показаний по подозрению о нелегальном финансировании его предвыборной кампании 2007 года Лилиан Беттанкур, владелицей корпорации L'Oreal. По данному делу подозрения с него были в дальнейшем сняты.

Впервые о финансировании кампании Саркози ливийские власти заявили в начале марта 2011 года. В частности, сын Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам в интервью телеканалу Euronews потребовал от тогдашнего французского президента признать факт получения финансовой помощи от ливийского правительства. За этим последовали расследования независимых журналистов в самой Франции, которые также указывали на подтверждение этих сведений. Сам Саркози все подобные утверждения по сей день категорически отрицает.

В рамках расследования нелегального получения средств со стороны Ливии Саркози задерживается для дачи показаний впервые. Следствие по данному делу было начато пять лет назад. Следователи располагают показаниями посредника, который утверждает, что передал представителям Саркози "несколько чемоданчиков с деньгами, полученными из Ливии". По данным СМИ, речи идет не менее чем о €5 млн.