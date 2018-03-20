Что нужно знать о задержании экс-президента Франции Николя Саркози

Речь идет о деле о возможном незаконном финансировании избирательной кампании Саркози из средств лидера Ливии Муаммара Каддафи, свергнутого и убитого в 2011 году в ходе гражданской войны.

Именно тогда сын ливийского лидера Сейф аль-Ислам потребовал от французского президента признать факт получения финансовой помощи от ливийского правительства. Заявление сына Каддафи вызвало волну независимых расследований во Франции. Сам Саркози неоднократно отвергал все обвинения.

Между тем в январе в Лондоне был задержан французский бизнесмен Александр Джури — один из ключевых фигурантов дела о возможном незаконном финансировании кампании Саркози.

Как считает следствие, в 2009 году Джури принял участие в махинациях с недвижимостью на крупную сумму, оформив продажу одной из вилл на юге Франции ливийскому высокопоставленному чиновнику Баширу Салеху, который занимал пост председателя Ливийского фонда африканских инвестиций и являлся советником Каддафи.