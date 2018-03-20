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Туск назвал главные темы саммита ЕС

Международная панорама
20 марта, 20:48 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 20, марта. /ТАСС

По словам главы Европейского совета, на мероприятии будут обсуждаться пошлины США и Brexit

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Глава Европейского совета Дональд Туск

Глава Европейского совета Дональд Туск

© EPA-EFE/JULIEN WARNAND

БРЮССЕЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Главными темами саммита ЕС 22-23 марта в Брюсселе станет обсуждение планов США ввести торговые пошлины на металлы, а также принятие решений по второму этапу переговоров по выходу Великобритании из ЕС (Brexit). Об этом написал во вторник глава Европейского совета Дональд Туск в открытом письме - приглашении лидерам 28 стран Евросоюза на саммит.

"Сначала мы обсудим торговлю. Мы поддержим Еврокомиссию, которая в настоящее время ведет переговоры с США о том, как исключить ЕС из планов США по ведению пошлин на сталь и алюминий. Но мы должны быть готовы ко всем возможным сценариям", - заявил Туск.

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Тему различных сценариев действий ЕС Еврокомиссия подробно раскрыла в течение двух последних недель. Речь идет о мерах по защите своего рынка от избытка стали и алюминия, иску в ВТО и ответным торговым ограничениям против США.

"Во-вторых, мы будем обсуждать переговоры по Brexit и то, как подойти к остающейся части переговоров с Великобританией. Нам необходима широкая переговорная стратегия, поэтому я хочу, чтобы определили набор принципов строительства будущих отношений с Соединенным королевством", - заявил Туск. Cогласование будущих отношений ЕС и Великобритании - это второй этап переговоров по Brexit, который предполагалось начать с начала этого года, однако этого не произошло до сих пор в результате непреодоленных разногласий первого этапа дискуссий, посвященных условиям "европейского развода". Стороны так и не смогли согласовать режим прозрачности границы между остающейся в ЕС Ирландией и покидающей сообщество в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией.

Туск констатировал, что в понедельник переговорщики ЕС и Великобритании "смогли достичь соглашения лишь по части положений соглашения о выходе". "Вопрос о том, сможет ли Европейский совет (саммит ЕС) одобрить это, пока остается открытым", - заявил он.

Переговоры на саммите по Brexit будут происходить без премьер-министра Терезы Мэй. Лидеры ЕС в первый день саммита выразят ей, по словам Туска, "полную поддержку в связи с инцидентом в Солсбери", а затем попросят удалиться.

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Темы
Brexit Дело Сергея Скрипаля Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
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