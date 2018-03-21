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Президент Республики Корея: Пхеньян, Вашингтон и Сеул могут провести трехсторонний саммит

Международная панорама
21 марта, 5:29 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 21, марта. /ТАСС

Администрация президента Республики Корея уже завершила формирование Комитета по подготовке к межкорейскому саммиту

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СЕУЛ, 21 марта. /ТАСС/. Лидеры КНДР, США и Республики Корея могут провести трехстороннюю встречу. Об этом заявил в среду южнокорейский президент Мун Чжэ Ин в Сеуле в ходе посещения Комитета по подготовке межкорейского саммита.

"Проведение переговоров глав Северной Кореи и США после саммита лидеров Севера и Юга само по себе станет историческим событием. И в зависимости от их исхода, впоследствии может состояться трехсторонняя встреча лидеров Севера, Юга и США", - отметил Мун Чжэ Ин.

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На прошлой неделе администрация президента Республики Корея завершила формирование Комитета по подготовке к межкорейскому саммиту. Его первое заседание состоялось 16 марта.

Комитет был сформирован ровно через 10 дней после достижения договоренностей между посетившей Пхеньян южнокорейской делегацией и северокорейским лидером Ким Чен Ыном. В состав комитета входят начальник Управления национальной безопасности при президенте Чон Ый Ён, глава Управления по вопросам политики президентской администрации Чан Ха Сон, министр иностранных дел Кан Гён Хва, министр обороны Сон Ён Му, директор Национальной разведывательной службы Со Хун и начальник Управления координации политики правительства Хон Нам Ги.

Заседания комитета будут проводиться еженедельно или раз в две недели. Он состоит из трех подкомитетов: по подготовке повестки межкорейского саммита, связям с общественностью и общим вопросам управления.

5-6 марта Чон Ый Ён и Со Хун посетили Пхеньян, где провели четырехчасовую встречу с Ким Чен Ыном. По итогам поездки стало известно, что достигнута договоренность о проведении в конце апреля встречи лидеров КНДР и Республики Корея. Кроме того, Пхеньян уведомил о готовности начать консультации по нормализации отношений с Вашингтоном, в ходе которых может обсудить тему денуклеаризации Корейского полуострова.

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Персоны
Ким Чен Ын Мун Чжэ Ин
Страны
США КНДР Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
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