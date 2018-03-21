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NYT: Трамп сообщил Путину об обеспокоенности новыми вооружениями РФ

Международная панорама
21 марта, 6:51 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, марта. /ТАСС

По информации газеты, американский лидер сказал, что "США выиграют любую гонку вооружений" с Россией

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Carolyn Kaster

НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в беседе с главой российского государства Владимиром Путиным отметил, что обеспокоен новыми вооружениями РФ. Такие утверждения со ссылкой на источники в администрации США приводятся в статье, опубликованной во вторник в электронной версии газеты The New York Times.

"По словам чиновника высокого ранга, в телефонном разговоре во вторник Трамп сказал Путину, что он обеспокоен недавним выступлением, во время которого Путин говорил о разрабатываемых Россией "неуязвимых" межконтинентальных крылатых ракетах и ядерных торпедах, которые могут обойти все американские средства защиты", - говорится в материале.

Как отмечает издание, Трамп обсуждал "ядерную угрозу" по телефону с премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. "Однако недавно Трамп отметил, что Путин избрал более сдержанный тон, говоря о необходимости деэскалации гонки вооружений между Россией и США", - отмечается в публикации.

По версии источника издания, "Трамп сказал Путину, что он приветствует смену тона". В материале также утверждается, что Трамп в разговоре с Путиным упомянул о планах администрации США "направить $700 млрд на совершенствование американских вооруженных сил". Кроме того, американский лидер якобы сказал, что "США выиграют любую гонку вооружений" с РФ.

Ранее Трамп заявил журналистам, что он позвонил Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах. По словам главы администрации США, он предвидит "в не столь отдаленном будущем" встречу с российским лидером для обсуждения, в частности, "гонки вооружений, ситуации на Украине, в Сирии и Северной Корее".

О беседе

Пресс-служба Кремля проинформировала, что беседа состоялась по инициативе американской стороны. Сообщалось, что лидеры обсудили развитие взаимодействия двух стран и актуальные международные вопросы. В Кремле отметили, что "в целом разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях".

Президенты двух стран условились "о развитии дальнейших двусторонних контактов, в том числе с учетом изменений в руководстве Госдепартамента", а также уделили внимание "проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне", указали в Кремле.

В воскресенье в РФ состоялись выборы президента. По предварительным данным ЦИК РФ, действующий глава государства Владимир Путин набирает свыше 76,6% голосов, побеждая в первом туре.

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Персоны
Мэй, Тереза Трамп, Дональд Меркель, Ангела Макрон, Эмманюэль Путин, Владимир Владимирович
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