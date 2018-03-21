CNN: в Белом доме изучают идею выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля

НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /ТАСС/. Совет национальной безопасности Белого дома подготовил разные варианты действий на случай, если президент США Дональд Трамп решит предпринять шаги против России в связи с отравлением в английском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Самая жесткая опция - высылка российских дипломатов, сообщила в ночь на среду телекомпания CNN со ссылкой на свои источники в Госдепартаменте.

По их данным, подготовленные варианты действий активно обсуждаются на межведомственном уровне, в том числе между Белым домом и Госдепартаментом. Однако есть понимание того, что Москва однозначно ответит зеркально, если Вашингтон вышлет российских дипломатов.

Источники телекомпании уточняют, что речь идет пока о предварительном обсуждении возможных мер. На данный момент нет уверенности, что Трамп решит предпринять хоть какие-то шаги в связи с делом Скрипаля.

В прошлый четверг начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт не исключила введение дополнительных санкций в отношении Москвы под предлогом ее причастности к покушению на Скрипаля.