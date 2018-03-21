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Ле Пен настаивает на расследовании роли Саркози в ливийском кризисе

Международная панорама
21 марта, 17:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Ранее бывший французский лидер был задержан в связи с расследованием финансирования его предвыборной кампании в 2007 году

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ТАСС, 21 марта. Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен призвала не ограничиваться расследованием финансирования предвыборной кампании Саркози властями Ливии в 2007 году. По ее словам, судьи должны также рассмотреть возможную причастность экс-президента республики к масштабному кризису в стране, последствия которого не исчерпаны до сих пор.

"Правосудие должно идти до конца и всерьез. Это дело - не только вопрос финансирования избирательной кампании, оно касается также развязывания войны, уничтожения главы государства, дестабилизации в стране, за которой последовала массовая миграционная волна", - заявила Ле Пен в среду в эфире радиостанции Radio Classique.

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Николя Саркози был задержан полицией во вторник и препровожден на допрос вместе с одним из своих ближайших помощников Брисом Ортефё, занимавшим во времена его президентства ряд ключевых министерских постов. Это первый раз, когда политика задерживают для дачи показаний в рамках возможного незаконного финансирования его избирательной кампании со стороны Ливии. Следствие по данному делу было начато пять лет назад. Следователи располагают показаниями посредника, который утверждает, что передал представителям Саркози "несколько чемоданчиков с деньгами, полученными из Ливии": по данным СМИ, речи идет не менее чем о €5 млн.

Впервые о финансировании кампании Саркози ливийские власти заявили в начале марта 2011 года. В частности, сын Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам в интервью телеканалу Euronews потребовал от тогдашнего французского президента признать факт получения финансовой помощи от ливийского правительства.

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