Пентагон заявил, что США хотят убедить Россию вернуться к соблюдению ДРСМД

ВАШИНГТОН, 22 марта. /ТАСС/. США не стремятся выйти из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и по-прежнему рассчитывают "убедить Россию вернуться к соблюдению" данного соглашения. Об этом заявил в четверг заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

"Примерно четыре года назад администрация [бывшего в то время президентом] Барака Обамы пришла к выводу, что россияне нарушают положения этого договора. С тех пор представители и администрации Обамы, и администрации [президента Дональда] Трампа на встречах с российскими коллегами выражали нашу обеспокоенность по этому поводу. Тем не менее США остаются участником договора. И наша нынешняя позиция заключается в том, что мы по-прежнему пытаемся убедить их [Россию] вернуться к соблюдению договора", - отметил он. Трансляция слушаний велась на сайте комитета.

Руд утверждал, что, реагируя на "такие действия России", США приступили "к проведению некоторых исследовательских работ", связанных с разработкой ракетных систем, что, по его словам, "не является нарушением обязательств по ДРСМД". Он также напомнил, что в обнародованной Пентагоном 2 февраля новой ядерной доктрине США содержатся рекомендации "по укреплению потенциала ядерного сдерживания", предусматривающие, в частности, планы уменьшения мощности части имеющихся в наличии ядерных боеголовок для баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и разработку ядерной крылатой ракеты морского базирования. Как говорится в документе, "если Россия вернется к соблюдению ДРСМД <...>, то США могут пересмотреть замыслы создания крылатой ракеты".

Руд сообщил, что Пентагон запросил у Конгресса на 2019 финансовый год, который начнется 1 октября текущего календарного года, $22,6 млн для того, чтобы "начать работы по модификации небольшого количества ядерных боеголовок для БРПЛ" с целью уменьшения их мощности, а также $1 млн для "проведения анализа о технических характеристиках и возможной стоимости создания ядерной крылатой ракеты морского базирования".

Москва, не раз подчеркивая, что обвинения в адрес России в нарушении ДРСМД голословны, выдвигает Вашингтону встречные претензии по выполнению положений этого договора.

В соответствии с ДРСМД, вступившем в силу 1 июня 1988 года, его участники обязуются не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования меньшей (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности. Всего СССР уничтожил 1846 таких ракет, США - 846.