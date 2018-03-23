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Парламент Каталонии не смог избрать депутата Туруля новым главой региона

Международная панорама
23 марта, 0:26 дата обновления: 23 марта, 0:37 UTC+3

Только 64 депутата высказались в поддержку парламентария группы "Вместе за Каталонию" при минимальном пороге в 68 голосов

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МАДРИД, 23 марта. /ТАСС/. Парламент Каталонии не смог утвердить в четверг кандидатуру депутата от группы "Вместе за Каталонию" Жорди Туруля на пост главы правительства региона. В ходе первого голосования в палате претенденту была необходима поддержка абсолютного большинства парламентариев, то есть минимум 68 из 135.

Тем не менее лишь 64 депутата высказались в поддержку Туруля - сторонники партии "Левые республиканцы Каталонии" и "Вместе за Каталонию". Теперь через два дня в парламенте вновь могу пройти дебаты и голосование, однако в этом случае претенденту достаточно уже поддержки простого большинства парламентариев.

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В пятницу Верховный суд Испании должен озвучить обвинительные заключения в отношении подозреваемых в причастности к "сепаратистскому процессу". Туруль числится среди тех, кого прокуратура страны обвиняет в бунте, мятеже и растрате. Сейчас он находится на свободе.

23 марта ВС также должен будет избрать новые меры пресечения для подозреваемых. Суд может решить заключить депутата под стражу на время разбирательств, а значит, не совсем ясно, сможет ли он физически явиться в парламент на вторые дебаты по его кандидатуре на пост лидера автономии.

Изначально на должность была предложена кандидатура бежавшего в Бельгию Карлеса Пучдемона. На территории Испании действует ордер на арест политика, которого прокуратура также обвиняет в бунте, мятеже и растрате после попыток добиться независимости Каталонии. В связи с этим он не исключал возможности занять данную должность дистанционно. Тем не менее Конституционный суд выступил против такого развития событий.

Тогда Пучдемон предложил, чтобы на пост каталонского лидера была выдвинута кандидатура его соратника депутата Жорди Санчеса, который проходит по делу о возможном подстрекательстве к мятежу и был заключен под стражу на время разбирательств в середине октября 2017 года. Тем не менее в среду Санчес отказался баллотироваться на данную должность, после чего была выдвинута кандидатура Туруля.

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