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NYT: два бизнесмена убеждали Трампа уволить Тиллерсона в интересах саудовцев и ОАЭ

Международная панорама
23 марта, 0:47 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 23, марта. /ТАСС

Предприниматель Джордж Надер и крупный донор Республиканской партии Эллиотт Бройди настраивали президента США занять более конфронтационную позицию по отношению к Ирану и Катару

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НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. /ТАСС/. Американский предприниматель Джордж Надер и крупный донор правящей в США Республиканской партии Эллиотт Бройди, пользуясь знакомством с президентом Дональдом Трампом, настойчиво внушали ему мысль уволить Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря и проводить внешнюю политику в интересах Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщила в четверг газета The New York Times (NYT).

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Она ссылается на копии документов Надера и Бройди, насчитывающие сотни страниц. По информации издания, первый из них сумел привлечь второго заманчивой перспективой предоставить контракты на сумму более $1 млрд компании Бройди Circinus, занимающейся обеспечением безопасности.

Объединенными усилиями эти два человека поспособствовали заключению между США и ОАЭ контрактов на сумму более $200 млн. При этом Надер, позиционировавший себя в качестве доверенного эмиссара ОАЭ и Саудовской Аравии, обещал своему союзнику замолвить за него словечко перед руководством двух государств, упирая на "неоценимую волшебную роль, сыгранную им в деле оказания им поддержки".

Как отмечается в публикации, Надер и Бройди настраивали Трампа занять более конфронтационную позицию по отношению к Ирану и Катару. Летом 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. Тиллерсон во главе американской дипломатии проводил более сдержанную политику по отношению к Катару, что не нравилось Эр-Рияду.

По данным газеты, копии документов, включая переписку по электронной почте, деловые предложения и контракты, предоставлены анонимной группой лиц, негативно относящихся к стараниям Бройди трансформировать внешнеполитический курс США на Ближнем Востоке. NYT показала эти материалы представителям донора республиканцев. Бройди в ответ заявил, что не может подтвердить подлинность документов, так как ему показали не их оригиналы, а ксерокопии.

13 марта президент США объявил о масштабной кадровой перестановке в своей администрации: Тиллерсон был уволен с поста госсекретаря США, а на его место был выдвинут Майкл Помпео, занимавший пост директора ЦРУ. На этой неделе Трамп встретился в Вашингтоне с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

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Персоны
Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс Помпео, Майкл (Майк) Сауд, Мухаммед бен Сальман, Аль
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