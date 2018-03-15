Внуки на ранчо дождались: о чем говорит увольнение Рекса Тиллерсона

Ровно год назад теперь уже бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал изданию Independent Journal Review, что не так уж и хотел заступать на пост главы внешнеполитического ведомства, а хотел "переехать на ранчо, чтобы больше времени проводить с внуками". Президент Дональд Трамп исполнил желание Тиллерсона 13 марта, сообщив в Twitter о выборе нового госсекретаря — Майкла Помпео. Почему Тиллерсон лишился своей должности и чего ждать от Помпео — в материале ТАСС.

Фигура Рекса

Первый со времен президентства Рональда Рейгана бизнесмен-госсекретарь не имел какого-либо опыта на госслужбе. С 23 лет он работал на одну компанию — ExxonMobil. Начал карьеру с должности инженера-технолога, закончил — председателем совета директоров. На этой должности даже удостоился российского ордена Дружбы, который президент Владимир Путин вручил ему лично на ПМЭФ-2013.

Когда Трамп еще только определял состав своего кабинета в конце 2016-го, Тиллерсон приглянулся избранному президенту. Опыт управления крупной международной корпорацией и заключения многомиллиардных сделок сближал их. Поздравляя Тиллерсона с принятием присяги Трамп заявил, что новый госсекретарь "будет звездой". Но звезда Тиллерсона угасла за 14 месяцев.

Падение Рекса

Основная причина, по которой Тиллерсон оказался не у дел, — его внешнеполитические взгляды. Точнее, их несовпадение с видением президента Трампа. От северокорейской ракетно-ядерной проблемы и ситуации в Сирии до политики в отношении Тегерана и Дохи.

Не поладил Тиллерсон ни с администрацией Белого дома и зятем Трампа Джаредом Кушнером, ни с сотрудниками Госдепартамента, с массовым исходом которых бывший нефтяник столкнулся в январе прошлого года. Более того, ряд ответственных постов в Госдепартаменте до сих пор остается вакантным.

По мнению СМИ даже постпред США при ООН Никки Хейли казалась более жесткой и громкой, чем Тиллерсон, которого журнал Foreign Policy назвал "самым неэффективным госсекретарем" за последние 120 лет американской истории.

Время от времени конфликты Тиллерсона с Трампом благодаря работе СМИ становились достоянием общественности. В октябре 2017-го телекомпания NBC сообщила, что Тиллерсон назвал Трампа болваном в присутствии членов Совета национальной безопасности Белого дома. Правда, эту информацию в Госдепе поспешили опровергнуть.

В декабре 2017-го, после серии очередных сообщений в медиа о том, что Тиллерсон вот-вот покинет пост, Трамп поспешил успокоить американцев.

"СМИ спекулировали на тему того, что либо я уволил Рекса Тиллерсона, либо он скоро уходит, — лживые новости! Он не уходит, и хотя у нас есть разногласия по определенным вопросам, мы хорошо работаем вместе, и Америку вновь очень уважают," — заявил президент.

Увольнение Рекса

Президент Трамп перед увольнением Тиллерсона даже не вызвал его на личную беседу. Все произошло настолько быстро, что 13 марта заместитель госсекретаря США по публичной дипломатии и связям с общественностью Стивен Голдстин заявил, что Тиллерсон "не говорил с президентом и не знает о его мотивах". Это заявление стоило Голдстину его должности: Белый дом уволил его за нарушение субординации.

Госсекретарю пришлось резко прервать свое африканское турне, вернуться в Вашингтон и отказаться от встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Эфиопии. В ходе небольшой пресс-конференции Тиллерсон сосредоточился не на причинах увольнения, а на том, как обеспечить "плавную и упорядоченную" передачу своего поста Майклу Помпео.

Тиллерсон также добавил, что официально перестанет числиться руководителем ведомства с 31 марта, а исполнять его обязанности до вступления Помпео в должность будет первый заместитель Джон Салливан.

В своей речи Тиллерсон также обратился к России и Китаю. "Россия должна тщательно взвесить, отвечают ли ее действия интересам российского народа и мира в целом. Продолжение движения по текущей траектории, вероятно, приведет к еще большей ее изоляции. А эта ситуация не отвечает ничьим интересам", — сказал он.

Госсекретарь также подчеркнул важность обеспечения "периода процветания для народов [США и Китая], в течение которого не будет конфликтов между двумя очень могущественными странами".

Госдеп после Рекса

Будущее американской внешней политики после Тиллерсона окажется в руках одного из самых консервативных и жестких политиков команды Трампа — директора ЦРУ Майкла Помпео. Бывший конгрессмен от "красного" (республиканского) штата Канзас глубоко набожен и причисляется к Чайной партии — крайне консервативному крылу партии власти.

Помпео, в отличие от Тиллерсона, поддерживает Трампа во всем: от несостоятельности Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана до необходимости большего нажима на КНДР. Даже во внутренней политике Помпео стоит плечом к плечу с президентом: он не верит ни в глобальное потепление, ни в состоятельность программы медицинского страхования Obamacare.

Как пишет Financial Times, назначение Помпео приблизит главу Белого дома к воплощению принципа "Америка превыше всего". Кто еще покинет команду Трампа ради этого принципа — неизвестно. Но американские СМИ уверены: на очереди — помощник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли и даже министр юстиции Джефф Сешнс.

Александр Мосесов