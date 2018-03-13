Тиллерсон не встретился с Лавровым, так как знал о своем скором увольнении

У госсекретаря США Рекса Тиллерсона имелась веская причина для отказа от встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Эфиопии в прошлую пятницу. Именно в тот день президент США Дональд Трамп уведомил министра об увольнении. В итоге Тиллерсону пришлось прервать свое африканское турне и вернуться в Вашингтон.
У руля американской дипломатии Тиллерсона сменит директор ЦРУ Майкл Помпео, разумеется, если пройдет утверждение в Сенате. Ему при том же условии придет на смену в Лэнгли Джина Хэспел, до сих пор работавшая его первым заместителем. Она в таком случае станет первой женщиной во главе американского "ведомства плаща и кинжала".
Комментируя эти сообщения, газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники в аппарате Белого дома указала, что глава американской администрации счел важным произвести эти кадровые перестановки в момент, "когда он готовится к переговорам с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, а также к предстоящим торговым переговорам".
Во вторник Трамп распространил заявление для печати, в котором сообщил о грядущих перестановках. По его словам, он "с гордостью" объявляет о выдвижении Помпео, который "лучшим в своем классе окончил учебу в Вест-Пойнте, с честью отслужил в армии США, а потом получил диплом с отличием в Гарвардской школе права (т. е. на юридическом факультете Гарвардского университета - прим. ТАСС)".
Позже Помпео был избран в состав нижней палаты Конгресса США, где, по словам Трампа, "на деле продемонстрировал способность работать рука об руку с коллегами по другую сторону прохода", т. е. с политической оппозицией.
В кратком отзыве о Хэспел Трамп отметил не только беспрецедентный характер выдвижения женщины на высший пост в ЦРУ, но и то, что она за последний год с лишним сработалась с тем же Помпео и между ними образовалось "большое взаимное уважение".
Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 марта 2018 г.
Президента США, отправляя в отставку Тиллерсона, поблагодарил его за работу.
"Хочу поблагодарить Рекса Тиллерсона за службу, - сказал глава Белого дома. - За последние 14 месяцев многое сделано, и я желаю всего доброго ему и его семье".
Со своей стороны Помпео поблагодарил Трампа за доверие и возможность работать на высоких постах в правительстве США.
"Его лидерство укрепляет безопасность Америки, - сказал он о президенте. - Я рад буду представлять его и американский народ в общении с внешним миром и способствовать росту процветания Америки".
В свою очередь Хэспел отметила, что "после 30 лет офицерской службы в Центральном разведывательном управлении" для нее "было честью работать в течение последнего года" под началом Помпео. "Я благодарна президенту Трампу за эту возможность и за его доверие ко мне, выразившееся в выдвижении на пост следующего директора" ЦРУ, заявила она.
Для специалистов выдвижение Помпео вместо Тиллерсона не стало неожиданностью. Дни действующего госсекретаря США, по сути, были сочтены в тот момент, когда прошлой осенью стало известно, что он публично назвал Трампа "придурком", причем с добавлением нецензурного эпитета. По некоторым отзывам, сменить его немедленно главе Белого дома помешало тогда только нежелание идти на поводу у "лживой прессы", которая откровенно подталкивала его к такому шагу.
Тогда же начались и гадания о том, кто сменит Тиллерсона, причем уже в ноябре газета Politico писала, что в борьбе за это право "Помпео выдвинулся в качестве фаворита". По словам издания, у Трампа сложились близкие доверительные отношения с директором ЦРУ, который лично проводил для него по утрам разведывательные брифинги, переходившие в "свободную беседу" на любые темы: "от угроз для национальной безопасности до динамики внутренних процессов в Конгрессе".
Конечно, для Трампа очень важна и позиция Помпео в отношении приписываемого России вмешательства в выборы 2016 года в США. Домыслы о таком вмешательстве опираются на доклад американского разведсообщества, составленный и обнародованный еще при администрации Барака Обамы. Действующий директор ЦРУ прямо этот доклад не отвергает. Более того, на слушаниях в Конгрессе США он вместе с другими силовиками не раз говорил о различных "российских угрозах", в том числе и связанных с выборами.
Но при этом он не раз публично заявлял, что никакое вмешательство не могло повлиять на исход всенародного голосования в 2016 году, завершившегося победой Трампа. В своем собственном ведомстве он, по сообщениям печати, взял под личный контроль работу контрразведывательных подразделений, занимающихся этой темой. Кроме того, по просьбе Трампа директор ЦРУ встретился с бывшим сотрудником Агентства национальной безопасности США Уильямом Бинни, который считает - и публично доказывает, - что российские хакеры не были причастны к кибервзломам в США во время предвыборной кампании.
Наконец - и это, видимо, для нас самое важное, - Помпео просто продолжает работать с российскими коллегами на общее благо наших стран, невзирая на ту политическую истерию, которая с подачи демократической оппозиции и близких к ней СМИ в США раздута в последние полтора года вокруг России. Когда в декабре президент РФ Владимир Путин выразил американскому коллеге признательность за разведданные, которые помогли предотвратить планировавшийся теракт в Санкт-Петербурге, Трамп в свою очередь поблагодарил за "хорошую работу" директора ЦРУ и его подчиненных.
В январе Помпео принимал в Лэнгли российских гостей: директора ФСБ РФ Александра Бортникова и главу СВР Сергея Нарышкина. Это навлекло на Помпео недовольство сенаторов- демократов, которые даже жаловались по этому поводу руководителю Национальной разведки США Дэну Коутсу. В письменном ответе сенатору Чаку Шумеру Помпео тогда указал: "Мы периодически встречаемся с коллегами из российской разведки по той же причине, что и наши предшественники, - чтобы американцы находились в безопасности".
После той поездки российских силовиков я пытался выяснить, достигнута ли была договоренность об ответном визите директора ЦРУ в Россию. "Так Помпео же у нас был, - ответил один осведомленный специалист. - Это и был ответный визит [с нашей стороны]. А что будет дальше, посмотрим".
Теперь, видимо, надо будет ждать визита Майкла Помпео в Россию уже в новом качестве.
Андрей Шитов