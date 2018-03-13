Тиллерсон не встретился с Лавровым, так как знал о своем скором увольнении

У госсекретаря США Рекса Тиллерсона имелась веская причина для отказа от встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Эфиопии в прошлую пятницу. Именно в тот день президент США Дональд Трамп уведомил министра об увольнении. В итоге Тиллерсону пришлось прервать свое африканское турне и вернуться в Вашингтон.

У руля американской дипломатии Тиллерсона сменит директор ЦРУ Майкл Помпео, разумеется, если пройдет утверждение в Сенате. Ему при том же условии придет на смену в Лэнгли Джина Хэспел, до сих пор работавшая его первым заместителем. Она в таком случае станет первой женщиной во главе американского "ведомства плаща и кинжала".

Комментируя эти сообщения, газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники в аппарате Белого дома указала, что глава американской администрации счел важным произвести эти кадровые перестановки в момент, "когда он готовится к переговорам с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, а также к предстоящим торговым переговорам".

Объявление Трампа

Во вторник Трамп распространил заявление для печати, в котором сообщил о грядущих перестановках. По его словам, он "с гордостью" объявляет о выдвижении Помпео, который "лучшим в своем классе окончил учебу в Вест-Пойнте, с честью отслужил в армии США, а потом получил диплом с отличием в Гарвардской школе права (т. е. на юридическом факультете Гарвардского университета - прим. ТАСС)".

Позже Помпео был избран в состав нижней палаты Конгресса США, где, по словам Трампа, "на деле продемонстрировал способность работать рука об руку с коллегами по другую сторону прохода", т. е. с политической оппозицией.

В кратком отзыве о Хэспел Трамп отметил не только беспрецедентный характер выдвижения женщины на высший пост в ЦРУ, но и то, что она за последний год с лишним сработалась с тем же Помпео и между ними образовалось "большое взаимное уважение".

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 марта 2018 г.

Президента США, отправляя в отставку Тиллерсона, поблагодарил его за работу.

"Хочу поблагодарить Рекса Тиллерсона за службу, - сказал глава Белого дома. - За последние 14 месяцев многое сделано, и я желаю всего доброго ему и его семье".

Благодарность назначенцев

Со своей стороны Помпео поблагодарил Трампа за доверие и возможность работать на высоких постах в правительстве США.

"Его лидерство укрепляет безопасность Америки, - сказал он о президенте. - Я рад буду представлять его и американский народ в общении с внешним миром и способствовать росту процветания Америки".

В свою очередь Хэспел отметила, что "после 30 лет офицерской службы в Центральном разведывательном управлении" для нее "было честью работать в течение последнего года" под началом Помпео. "Я благодарна президенту Трампу за эту возможность и за его доверие ко мне, выразившееся в выдвижении на пост следующего директора" ЦРУ, заявила она.

Ожидаемая замена

Для специалистов выдвижение Помпео вместо Тиллерсона не стало неожиданностью. Дни действующего госсекретаря США, по сути, были сочтены в тот момент, когда прошлой осенью стало известно, что он публично назвал Трампа "придурком", причем с добавлением нецензурного эпитета. По некоторым отзывам, сменить его немедленно главе Белого дома помешало тогда только нежелание идти на поводу у "лживой прессы", которая откровенно подталкивала его к такому шагу.

Тогда же начались и гадания о том, кто сменит Тиллерсона, причем уже в ноябре газета Politico писала, что в борьбе за это право "Помпео выдвинулся в качестве фаворита". По словам издания, у Трампа сложились близкие доверительные отношения с директором ЦРУ, который лично проводил для него по утрам разведывательные брифинги, переходившие в "свободную беседу" на любые темы: "от угроз для национальной безопасности до динамики внутренних процессов в Конгрессе".

Конечно, для Трампа очень важна и позиция Помпео в отношении приписываемого России вмешательства в выборы 2016 года в США. Домыслы о таком вмешательстве опираются на доклад американского разведсообщества, составленный и обнародованный еще при администрации Барака Обамы. Действующий директор ЦРУ прямо этот доклад не отвергает. Более того, на слушаниях в Конгрессе США он вместе с другими силовиками не раз говорил о различных "российских угрозах", в том числе и связанных с выборами.

Но при этом он не раз публично заявлял, что никакое вмешательство не могло повлиять на исход всенародного голосования в 2016 году, завершившегося победой Трампа. В своем собственном ведомстве он, по сообщениям печати, взял под личный контроль работу контрразведывательных подразделений, занимающихся этой темой. Кроме того, по просьбе Трампа директор ЦРУ встретился с бывшим сотрудником Агентства национальной безопасности США Уильямом Бинни, который считает - и публично доказывает, - что российские хакеры не были причастны к кибервзломам в США во время предвыборной кампании.

Работа с Россией на общее благо

Наконец - и это, видимо, для нас самое важное, - Помпео просто продолжает работать с российскими коллегами на общее благо наших стран, невзирая на ту политическую истерию, которая с подачи демократической оппозиции и близких к ней СМИ в США раздута в последние полтора года вокруг России. Когда в декабре президент РФ Владимир Путин выразил американскому коллеге признательность за разведданные, которые помогли предотвратить планировавшийся теракт в Санкт-Петербурге, Трамп в свою очередь поблагодарил за "хорошую работу" директора ЦРУ и его подчиненных.

В январе Помпео принимал в Лэнгли российских гостей: директора ФСБ РФ Александра Бортникова и главу СВР Сергея Нарышкина. Это навлекло на Помпео недовольство сенаторов- демократов, которые даже жаловались по этому поводу руководителю Национальной разведки США Дэну Коутсу. В письменном ответе сенатору Чаку Шумеру Помпео тогда указал: "Мы периодически встречаемся с коллегами из российской разведки по той же причине, что и наши предшественники, - чтобы американцы находились в безопасности".

После той поездки российских силовиков я пытался выяснить, достигнута ли была договоренность об ответном визите директора ЦРУ в Россию. "Так Помпео же у нас был, - ответил один осведомленный специалист. - Это и был ответный визит [с нашей стороны]. А что будет дальше, посмотрим".

Теперь, видимо, надо будет ждать визита Майкла Помпео в Россию уже в новом качестве.

Андрей Шитов