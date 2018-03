Кто возглавлял ЦРУ. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 марта 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что новым директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) будет назначена Джина Хэспел.

Майкл Помпео, занимающий эту должность в настоящее время, возглавит Госдепартамент Соединенных Штатов.

Должность директора ЦРУ (Director of the Central Intelligence Agency, D/CIA) была учреждена в 2005 году. До этого Управление де-факто возглавлял директор Центральной разведки (Director of Central Intelligence). Помимо ЦРУ он осуществлял руководство всеми структурами Разведывательного сообщества США (United States Intelligence Community).

Директор Центральной разведки также являлся советником президента и Совета по национальной безопасности. В апреле 2005 года эта должность была упразднена. Функции были разделены между директором ЦРУ, который координирует исключительно деятельность управления, и директором Национальной разведки (Director of National Intelligence), который унаследовал все остальные полномочия. Директор ЦРУ подчиняется директору Нацразведки.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о главах ЦРУ с апреля 2005 года.

Портер Джонстон Госс (апрель 2005 - май 2006)

Родился 26 ноября 1938 года. Еще во время обучения в Йельском университете поступил на службу в ЦРУ, работал в странах Латинской Америки, Карибского бассейна, Европы. В 1971 году ушел в отставку по состоянию здоровья и поселился в городе Санибел, штат Флорида. В 1974 году был избран в городской совет Санибела, впоследствии стал его мэром.

В 1989-2004 годах - член Палаты представителей (нижняя палата Конгресса США), с 1997 года возглавлял в ней Постоянный комитет по разведке, также входил в состав Комитета по национальной безопасности (создан после терактов 11 сентября 2001 года). С сентября по апрель 2005 года был директором Центральной разведки (последний на этом посту), затем возглавил ЦРУ. Ушел в отставку в мае 2006 года (по данным СМИ, из-за разногласий с директором Нацразведки).

Майкл Винсент Хайден (май 2006 - февраль 2009)

Родился 17 марта 1945 года. В 1970-1980-е годы служил в авиации, затем в разведке. В 1991-1993 годах руководил аппаратом министра ВВС США, в 1993-1995 годах - Разведывательным управлением Европейского командования ВС. С 1996 по 1997 год - командующий Агентством авиационной разведки, в 1997-1999 годах - заместитель начальника штаба командования ООН в Южной Корее.

С марта 1999 года по май 2005 года возглавлял Агентство национальной безопасности. В мае 2005 года был назначен первым заместителем директора Национальной разведки и получил звание генерала ВВС США (четырехзвездочный генерал). С 30 мая 2006 года по 12 февраля 2009 года - директор ЦРУ. В настоящее время входит в руководство агентства по консалтингу в сфере безопасности Chertoff Group, также является приглашенным профессором в Университете Джорджа Мейсона (штат Вирджиния).

Леон Эдвард Панетта (февраль 2009 - июнь 2011)

Родился 28 июня 1938 года. С 1964 по 1966 год служил в разведке сухопутных войск армии США. Затем занимался политикой: в 1969 году был помощником министра здравоохранения США, в 1970-1971 годах - мэра Нью-Йорка. В 1977-1993 годах - член Палаты представителей, возглавлял бюджетный комитет. В 1994-1996 годах руководил аппаратом сотрудников Белого дома в администрации Билла Клинтона. На протяжении последующих лет Панетта занимался преимущественно общественной деятельностью.

В 1997-2003 годах входил в совет директоров Нью-йоркской фондовой биржи. В январе 2009 года был назначен директором ЦРУ. Под его руководством управлению удалось успешно провести операцию по ликвидации террориста Усамы бен Ладена (2011). Также при нем в ЦРУ было проведено внутреннее расследование, связанное с применением пыток сотрудниками разведывательных ведомств (одним из фигурантов расследования, по данным СМИ, стала Джина Хэспел, кандидатуру которой Трамп выдвинул на пост нового главы ЦРУ).

В июне 2011 года ушел из ЦРУ и возглавил министерство обороны США. Занимал эту должность до февраля 2013 года.

Дэвид Хоуэлл Петрэус (сентябрь 2011 - ноябрь 2012)

Родился 7 ноября 1952 года. В 1970 году поступил в Военную академию США в Вест-Пойнте. В 1987 году стал помощником командующего войсками США в Европе. Позже занимал ряд штабных постов, служил как на территории США, так и за ее пределами. В 2003 году возглавил воздушно-десантную дивизию, которая участвовала во вторжении в Ирак. После окончания войны занимался подготовкой иракских вооруженных сил. В 2008-2010 годах был главой Центрального командования вооруженных сил США. В 2010-2011 годах - командующий Международными силами по безопасности в Афганистане.

31 августа 2011 года уволился со службы. В сентябре 2011 года занял пост главы ЦРУ. Ушел в отставку в ноябре 2012 года из-за скандала, вызванного его внебрачными отношениями с журналисткой газеты New York Times Полой Бродуэлл. Кроме того, выяснилось, что он предоставил журналистке доступ к некоторым секретным документам. В апреле 2015 года суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно и обязал выплатить штраф в размере $100 тыс.

Впоследствии Петрэус читал лекции в американских университетах в качестве приглашенного профессора. В мае 2013 года возглавил KKR Global Institute, занимающийся исследованиями в области глобальной макроэкономики, социальных и геополитических вопросов.

Джон Оуэн Бреннан (март 2013 - январь 2017)

Родился 22 сентября 1955 года. Поступил на службу в ЦРУ в 1980 году. В 1982-1984 годах работал в посольстве США в Саудовской Аравии. С 1984 по 2005 год занимал ряд должностей в ЦРУ: был аналитиком управления Ближнего Востока и Южной Азии (1984-1989), докладчиком от ЦРУ в Белом доме (1994-1995), помощником заместителя директора ЦРУ (1995-1996), возглавлял департамент Ближнего Востока (1996-1999), кадровую службу ведомства (1999-2001), был заместителем директора ЦРУ (2001-2003).

В 2004-2005 годах руководил Национальным контртеррористическим центром при Управлении директора Национальной разведки. В 2009-2013 годах занимал должность советника президента США по внутренней безопасности и борьбе с терроризмом и руководителя Совета по внутренней безопасности. Возглавлял ЦРУ с марта 2013 года по январь 2017 года. Под его руководством в 2015 году прошла реорганизация ведомства, в частности, было создано специализированное подразделение по проведению киберопераций.

Майкл Ричард Помпео (январь 2017 - настоящее время)

Родился 30 декабря 1963 года. В 1986 году окончил Военную академию США в Вест-Пойнте. В 1986-1991 годах проходил военную службу в ВС США, в том числе в составе американского контингента в Западном Берлине.

Уволился в ранге капитана. В середине 1990-х был юристом в компании Williams & Connolly в Вашингтоне. Затем переехал в штат Канзас, где в 1997 году основал компанию Thayer Aerospace, которая занималась производством авиадеталей, затем работал в сфере энергетического машиностроения.

В 2010 году стал членом Палаты представителей. В парламенте участвовал в работе комитетов по энергетике, торговле и разведке. Был членом комиссии по расследованию нападения на консульство США в Бенгази (2012). По итогам ее работы выступил с особым мнением, обвинив госсекретаря Хиллари Клинтон в халатности. В январе 2017 года Помпео возглавил ЦРУ. При вступлении в должность он заявил, что будет следовать закону о запрете пыток, осведомлять о деятельности Управления спецкомитет Сената по разведке, также особое внимание уделит ядерной программе Ирана.