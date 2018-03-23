ЕС разделяет позицию Лондона о причастности Москвы к делу Скрипаля

БРЮССЕЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Страны - члены Евросоюза согласны с Великобританией в том, что Россия, вероятно, несет ответственность за инцидент в городе Солсбери, где, по версии Лондона, отравили экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом заявил в четверг председатель Евросовета Дональд Туск на проходящем саммите ЕС в Брюсселе.

"Саммит ЕС согласен с правительством Великобритании, что весьма вероятно, что Россия ответственна за атаку в Солсбери и что другого правдоподобного объяснения нет", - сказал он.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.