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ЕС разделяет позицию Лондона о причастности Москвы к делу Скрипаля

Международная панорама
23 марта, 1:01 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 23, марта. /ТАСС

Председатель Евросовета Дональд Туск считает, что "другого правдоподобного объяснения нет"

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Председатель Европейского совета Дональд Туск

Председатель Европейского совета Дональд Туск

© AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

БРЮССЕЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Страны - члены Евросоюза согласны с Великобританией в том, что Россия, вероятно, несет ответственность за инцидент в городе Солсбери, где, по версии Лондона, отравили экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом заявил в четверг председатель Евросовета Дональд Туск на проходящем саммите ЕС в Брюсселе.

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"Саммит ЕС согласен с правительством Великобритании, что весьма вероятно, что Россия ответственна за атаку в Солсбери и что другого правдоподобного объяснения нет", - сказал он.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

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Персоны
Туск, Дональд Скрипаль, Сергей Викторович
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Дело Сергея Скрипаля
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