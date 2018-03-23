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СМИ: адвокат Николя Саркози подает апелляцию на меры по его судебному контролю

Международная панорама
23 марта, 10:54 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 23, марта. /ТАСС

Тьери Эрзог выразил уверенность в том, что удастся доказать невиновность экс-президента Франции

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ПАРИЖ, 23 марта. /ТАСС/. Тьери Эрзог, адвокат бывшего президента Франции Николя Саркози, намерен подать апелляцию, так как считает неоправданными жесткие меры судебного контроля, введенные в отношении его подзащитного. Об этом он заявил в пятницу в эфире радиостанции RTL.

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"Мы подаем апелляцию на введенный в отношении Саркози судебный контроль", - сообщил адвокат. Данные меры включают в себя, в частности, запрет на посещение Ливии, Египта, Туниса и ЮАР, общение с другими девятью фигурантами данного дела.

"Мы докажем невиновность Саркози. И посмотрим, кто в результате окажется жуликами, злоумышленниками, убийцами и ворами", - пообещал один из самых знаменитых французских адвокатов. Он напомнил в этой связи, что "в отношении Саркози уже многократно выдвигались обвинения [по другим делам], но в результате они были сняты. Точно так же будет и в данном деле", - пообещал Эрзог.

Саркози проходит по делу о нелегальном финансировании Ливией его предвыборной кампании на президентских выборах 2007 года. В среду бывшему президенту были официально предъявлены обвинения в получении взяток и незаконном обладании такими финансовыми средствами, полученными из государственной казны Ливии. После 26-часового допроса, в ходе которого он находился на положении задержанного, Саркози был выпущен на свободу. Однако его поместили под судебный контроль в статусе подследственного.

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