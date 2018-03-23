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Мэй заявила, что Британия делится с партнерами развединформацией по инциденту в Солсбери

Международная панорама
23 марта, 14:42 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 23, марта. /ТАСС

Премьер Британии добавила, что "угроза, которую представляет Россия, не имеет границ"

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БРЮССЕЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в пятницу, что Великобритания делится со своими партерами разведывательной информацией по расследованию отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. С этим заявлением она выступила на полях саммита ЕС в Брюсселе.

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"Мы делимся по разведывательным каналам той информацией, которой мы можем поделиться", - сказала Мэй.

Она повторила при этом свое же высказывание, сделанное в ночь на пятницу, по завершении первого дня дискуссий в бельгийской столице, во время которого была поднята тема инцидента в Солсбери. "Я приветствую, что саммит ЕС согласился с оценкой правительства Великобритании о том, что, с большой долей вероятности, РФ ответственна за попытку убийства, которая состоялась на улицах Солсбери. И нет другого более правдоподобного объяснения (этому)", - вновь сказала она.

"Та угроза, которую представляет Россия, не имеет границ, очевидно, что Россия бросает вызов нашим европейским ценностям, и правильно, что мы выступаем единым фронтом в защиту этих ценностей", - отметила премьер.

В четверг председатель Евросовета Дональд Туск сообщил, что страны - члены Евросоюза согласны с Великобританией в том, что Россия, вероятно, несет ответственность за инцидент в Солсбери.

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Персоны
Мэй, Тереза Туск, Дональд Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
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