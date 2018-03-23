Трамп подвел итог завершенного в Палате представителей расследования о "вмешательстве РФ"

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подвел краткий итог завершенного в четверг в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса США расследования приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года.

"Комитет по разведке Палаты представителей проголосовал за публикацию итогового доклада. ВЫВОДЫ: (1) Не предоставлено ни одного свидетельства сговора между [избирательной] кампанией Трампа и Россией. (2) Реакция администрации Обамы [на обвинения о вмешательстве России] была недостаточной. (3) [Бывший директор национальной разведки США Джеймс] Клэппер дал по поводу контактов со СМИ показания, не согласующиеся с его прежними заявлениями", - написал Трамп в пятницу на своей странице в Twitter.

Накануне спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США проголосовал за публикацию составленного республиканцами доклада о приписываемом России вмешательстве в президентские выборы 2016 года, что означает официальное завершение проводимого данным комитетом расследования утверждений о попытках Москвы повлиять на избирательный процесс в США.

House Intelligence Committee votes to release final report. FINDINGS: (1) No evidence provided of Collusion between Trump Campaign & Russia. (2) The Obama Administrations Post election response was insufficient. (3) Clapper provided inconsistent testimony on media contacts. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 March 2018

Текст доклад должен до его публикации быть проверен спецслужбами США на предмет наличия в нем засекреченной информации. Этот процесс может занять несколько недель.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в выборы 2016 года. На данный момент расследования на этот счет продолжают проводить ФБР, спецкомитет по разведке Сената Конгресса США, а также аппарат назначенного минюстом спецпрокурора Роберта Мюллера. Президент Трамп и его ближайшие помощники изначально отвергали все обвинения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.