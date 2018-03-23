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СМИ: приложение для оповещения о терактах не сработало при захвате заложников во Франции

Международная панорама
23 марта, 18:01 UTC+3 ПАРИЖ

По сведениям France Info, при открытии приложения в районе места происшествия на экране отображалась надпись "Никаких текущих инцидентов"

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ПАРИЖ, 23 марта. Мобильное приложение SAIP ("Система тревожного оповещения и информирования населения"), разработанное при поддержке властей Франции для предупреждения о происходящих терактах, не сработало ни после того, как неизвестный ранил полицейских в Каркасоне, ни после захвата заложников в супермаркете города Треб во Франции в пятницу. Об этом сообщила радиостанция France Info со ссылкой на пользователей приложения.

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По ее сведениям, несмотря на то, что захват заложников продолжался несколько часов, приложение не прислало пользователям оповещения об угрозе, а при его открытии в районе места происшествия на экране отображалась надпись "Никаких текущих инцидентов".

Приложение было разработано летом 2016 года при поддержке правительства Франции для оповещения о готовящихся или совершенных терактах. Оно работает на французском и английском языках.

Согласно последним данным, по меньшей мере три человека погибли в результате нападения террориста, захватившего заложников в супермаркете. Как сообщило агентство France-Presse, террористу 25 лет, он привлекался к уголовной ответственности за кражи и торговлю наркотиками. По данным телеканала BFM TV, подозреваемый заявил, что присягнул на верность террористической организации ИГ (запрещена в РФ). В ходе спецоперации он был ликвидирован.

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Захват заложников на юге Франции Борьба с "Исламским государством"
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