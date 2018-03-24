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Tumblr заблокировал 84 аккаунта, связанных с "попытками влияния" на американские выборы

Международная панорама
24 марта, 2:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

Сервис микроблогов также сотрудничал с минюстом США

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ТАСС, 24 марта. Американский сервис микроблогов Tumblr заблокировал 84 аккаунта, якобы связанных с Россией и "кампанией по влиянию на выборы в 2016 году в США". Список был опубликован в пятницу на сайте социальной сети.

"Прошлой осенью мы обнаружили 84 аккаунта в Tumblr, связанных с российским правительством через "Агентство интернет-исследований". Они использовались в рамках кампании по дезинформации, связанной с выборами в 2016 году в США. После раскрытия этой деятельности мы уведомили сотрудников правоохранительных органов, заблокировали учетные записи и удалили их исходные сообщения", - говорится в заявлении в блоге компании. Отмечается, что сервис сотрудничал с минюстом, предоставив информацию, которая также помогла идентифицировать личности 13 граждан РФ, против которых США выдвинули обвинения в попытках вмешаться в американские политические процессы.

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В связи с этим, добавили в Tumblr, они намерены предупредить всех, кто когда-либо отвечал на посты удаленных пользователей, а также каким-либо иным способом был с ними связан, и выслать им по электронной почте список с обозначением заблокированных аккаунтов.

В середине февраля власти США выдвинули официальные обвинения против 13 граждан РФ и трех российских организаций в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной кампании 2016 года. Среди обвиненных в сговоре против США - 12 сотрудников "Агентства интернет-исследований". Как утверждается в обвинительном заключении, "Агентство интернет-исследований", "начиная с 2014 года, участвовало в операциях по вмешательству в выборы и политические процессы в США". Помимо этого, специальный прокурор Роберт Мюллер предъявил обвинения российскому предпринимателю Евгению Пригожину в финансировании антиамериканских информационных операций, которые якобы проводились "Агентством интернет-исследований".

Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в выборы 2016 года. На данный момент расследования на этот счет продолжают проводить ФБР, спецкомитет по разведке Сената Конгресса США, а также аппарат назначенного минюстом спецпрокурора Роберта Мюллера. Президент Трамп и его ближайшие помощники изначально отвергали все обвинения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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