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СМИ: во Франции задержали второго возможного пособника террориста, совершившего атаки

Международная панорама
24 марта, 14:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

Жертвами атак стали четыре человека

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ТАСС, 24 марта. Французские правоохранительные органы в субботу задержали второго подозреваемого в пособничестве террористу, совершившему атаки на юге Франции. Об этом сообщает телеканал France Info.

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По его данным, задержанному 17 лет. Ранее прокурор Парижа Франсуа Моленс рассказал о задержании в пятницу возможной пособницы террориста. Она была взята под стражу за "преступный сговор в связи с террористической акцией".

В результате серии атак во французских городах Каркасон и Треб погибли четыре человека, еще 15 получили ранения.

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