СМИ: во Франции задержали второго возможного пособника террориста, совершившего атаки

ТАСС, 24 марта. Французские правоохранительные органы в субботу задержали второго подозреваемого в пособничестве террористу, совершившему атаки на юге Франции. Об этом сообщает телеканал France Info.

По его данным, задержанному 17 лет. Ранее прокурор Парижа Франсуа Моленс рассказал о задержании в пятницу возможной пособницы террориста. Она была взята под стражу за "преступный сговор в связи с террористической акцией".

В результате серии атак во французских городах Каркасон и Треб погибли четыре человека, еще 15 получили ранения.