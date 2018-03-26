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Экс-президент Картер заявил, что отрицательно относится к идее импичмента Трампа

Международная панорама
26 марта, 1:10 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 26, марта. /ТАСС

Бывший глава государства считает успешной работу нынешнего американского лидера

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Тридцать девятый президент США Джимми Картер

Тридцать девятый президент США Джимми Картер

© AP Photo/John Bazemore

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Бывший президент США Джимми Картер заявил в воскресенье, что отрицательно относится к идее импичмента нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа даже в том случае, если спецпрокурор Роберт Мюллер найдет доказательства нарушения им законов страны.

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"Я бы предпочел, чтобы в отношении него (Трампа) не была начата процедура смещения с должности, чтобы ему дали возможность исполнять свои обязанности весь положенный срок, потому что, по моему мнению, он хочет хорошо выполнять свою работу", - отметил 39-й президент США в интервью телекомпании CBS. "И я готов помочь ему в этом, если смогу", - добавил он.

К импичменту президента время от времени призывают его политические оппоненты - демократы, утверждающие, что победу на выборах в ноябре 2016 года он одержал только в результате вмешательства в избирательную кампанию России.

По мнению Картера, Мюллер, который с мая прошлого года проводит расследование приписываемых Москве попыток воздействия на американских избирателей и предполагаемых связей команды кандидата республиканцев с Кремлем, не должен скрывать от общественности, удалось ли ему добыть какие-либо доказательства неправомерных действий со стороны Трампа.

"Пока что Мюллеру удавалось не раскрывать свои карты, - заметил Картер, который сам является демократом. - Я бы хотел, чтобы он рассказал, сумел ли он найти доказательства того, что президент Трамп лично предпринял какие-то действия, нарушающие закон. Если Трамп нарушил закон, то Мюллер должен об этом объявить".

На данный момент в рамках проводимого расследования Мюллер предъявил обвинения 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

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Персоны
Картер, Джимми Трамп, Дональд Мюллер, Роберт
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