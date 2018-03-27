МИД Австрии: Лондон и ОЗХО еще не доказали причастность России к делу Скрипаля

ВЕНА, 27 марта. /ТАСС/. Великобритания и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) еще не представили 100-процентных доказательств причастности России к делу Сергея Скрипаля, поэтому Австрия на данный момент придерживается отказа от высылки российских дипломатов. Об этом заявила во вторник глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

"Все течет, все изменяется. Эксперты Организации по запрещению химического оружия уже почти восемь дней работают в Лондоне. Идет расследование, и [со стороны Лондона и ОЗХО] еще не представлено 100-процентных доказательства, что Россия имеет отношение к этому случаю", - сказала Кнайсль в эфире радиостанции Oe-1, отвечая на вопрос, готова ли Австрия остаться единственной страной, которая не высылает российских дипломатов.

По ее словам, Австрия "придерживается фактов и считает, что в сложные времена надо поддерживать разговор и выполнять функцию по налаживанию диалога". "Говорить в сослагательном наклонении мне бы не хотелось", - ответила Кнайсль на вопрос, может ли Австрия изменить свою точку зрения. Министр напомнила, что канцлер Себастьян Курц и она отчетливо заявили, что даже в самые в трудные времена нужно оставаться в диалоге, и дипломатия присутствует, чтобы поддерживать разговор, поэтому Австрия не собирается высылать российских дипломатов.

26 марта ряд европейских стран, а также США и Канада объявили о высылке российских дипломатов. Таким образом они решили продемонстрировать солидарность с Великобританией, где расследуется дело об отравлении в городе Солсбери нервно-паралитическим веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 23 марта канцлер Австрии Курц заявил, что Вена не будет высылать российских дипломатов из-за дела Скрипаля, потому что Австрия хочет сохранить каналы для диалога с Россией.

4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь подверглись, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что оно якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное число сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.