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МИД Австрии: Лондон и ОЗХО еще не доказали причастность России к делу Скрипаля

Международная панорама
27 марта, 10:34 дата обновления: 27 марта, 10:40 UTC+3

Австрия на данный момент воздерживается от высылки российских дипломатов, сказал Карин Кнайсль

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ВЕНА, 27 марта. /ТАСС/. Великобритания и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) еще не представили 100-процентных доказательств причастности России к делу Сергея Скрипаля, поэтому Австрия на данный момент придерживается отказа от высылки российских дипломатов. Об этом заявила во вторник глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

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"Все течет, все изменяется. Эксперты Организации по запрещению химического оружия уже почти восемь дней работают в Лондоне. Идет расследование, и [со стороны Лондона и ОЗХО] еще не представлено 100-процентных доказательства, что Россия имеет отношение к этому случаю", - сказала Кнайсль в эфире радиостанции Oe-1, отвечая на вопрос, готова ли Австрия остаться единственной страной, которая не высылает российских дипломатов.

По ее словам, Австрия "придерживается фактов и считает, что в сложные времена надо поддерживать разговор и выполнять функцию по налаживанию диалога". "Говорить в сослагательном наклонении мне бы не хотелось", - ответила Кнайсль на вопрос, может ли Австрия изменить свою точку зрения. Министр напомнила, что канцлер Себастьян Курц и она отчетливо заявили, что даже в самые в трудные времена нужно оставаться в диалоге, и дипломатия присутствует, чтобы поддерживать разговор, поэтому Австрия не собирается высылать российских дипломатов.

26 марта ряд европейских стран, а также США и Канада объявили о высылке российских дипломатов. Таким образом они решили продемонстрировать солидарность с Великобританией, где расследуется дело об отравлении в городе Солсбери нервно-паралитическим веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 23 марта канцлер Австрии Курц заявил, что Вена не будет высылать российских дипломатов из-за дела Скрипаля, потому что Австрия хочет сохранить каналы для диалога с Россией.

4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь подверглись, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что оно якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное число сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

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Темы
Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
Персоны
Курц, Себастьян
Страны
Австрия Великобритания
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