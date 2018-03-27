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Заседание в Европарламенте по делу об утечке данных из Facebook состоится 12 апреля

Международная панорама
27 марта, 14:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

По итогам сессии депутаты могут принять резолюцию с призывом к Еврокомиссии разработать меры для борьбы с нарушением правил обращения с информацией

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ТАСС, 27 марта. Европарламент (ЕП) назначил на 12 апреля проведение пленарной сессии с участием своего главы Антонио Таяни по делу об утечке личных данных из Facebook. Об этом во вторник сообщила пресс-служба организации.

"12 апреля Таяни и лидеры политических групп решат, что предпримет парламент", - говорится в сообщении. Отмечается, что по итогам сессии депутаты могут принять резолюцию с призывом к Еврокомиссии разработать меры для борьбы с нарушением правил обращения с информацией.

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На прошлой неделе Таяни заявил, что ЕП пригласил главу компании Facebook Марка Цукерберга дать объяснения по утечке личных данных. В тот же день председатель Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам первой пленарной сессии саммита ЕС потребовал от Facebook сделать все, чтобы защитить личные данные пользователей.

Ранее газета The New York Times сообщила, что британской фирме Cambridge Analytica удалось собрать личные данные в общей сложности более чем 50 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциального влияния на их голоса.

Позже Цукерберг в интервью телеканалу CNN пообещал сделать все возможное, чтобы не допустить новых утечек личных данных пользователей. Он подчеркнул, что в его компании намерены принять меры, чтобы третья сторона, в том числе компании, разрабатывающие программное обеспечение, имели меньше доступа к данным пользователей соцсети.

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