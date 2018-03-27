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Болгария вызвала своего посла в Москве для консультации в Софию в связи с делом Скрипаля

Международная панорама
27 марта, 15:05 дата обновления: 27 марта, 15:18 UTC+3

Сообщается, что премьер-министр Бойко Борисов обсудил с чрезвычайным и полномочным послом Болгарии в РФ Бойко Коцевым "дело Скрипаля", в том числе и реакции на него в России

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СОФИЯ, 27 марта. /ТАСС/. Правительство Болгарии вызвало своего посла в Москве Бойко Коцева в Софию для консультации. Об этом во вторник сообщила правительственная информационная служба.

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"Премьер-министр Бойко Борисов провел телефонный разговор с чрезвычайным и полномочным послом Болгарии в РФ Бойко Коцевым. Было обсуждено "дело Скрипаля", в том числе и реакции на него в России, Евросоюзе и международном сообществе. Премьер Борисов дал распоряжение послу Коцеву прибыть в Софию для консультации с болгарским правительством", - отмечено в сообщении, поступившем в представительство ТАСС в Болгарии.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах. После этого о высылках российских дипломатов объявили 16 стран - членов ЕС, а также Канада, США, Австралия, Норвегия и Албания.

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