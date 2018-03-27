Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.03:
$ 57.17
€ 71.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп и Меркель приветствовали действия ЕС и НАТО по отношению к РФ

Международная панорама
27 марта, 19:00 дата обновления: 27 марта, 20:01 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 27, марта. /ТАСС

Кроме того, лидеры двух стран также обсудили противодействие "нечестным экономическим практикам Китая" и нелегальному приобретению интеллектуальной собственности

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель во вторник в телефонном разговоре приветствовали действия НАТО и стран ЕС по отношению к России в связи с инцидентом с приписываемом Москве отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Смотрите также

Кто высылает российских дипломатов из-за дела Скрипаля

Трамп во время беседы отметил сложившиеся отношения сотрудничества между двумя странами. "Оба лидера высоко оценили совместные объявления со стороны союзников по НАТО и государств-членов Европейского союза, а также других сторон о высылке сотрудников российской разведки в знак солидарности с Великобританией и в качестве ответа на безответственное применение Россией химического оружия", - говорится в сообщении Белого дома.

Трамп и Меркель также обсудили общие усилия по "противодействию нечестным методам ведения торговли Китая и нелегальному приобретению интеллектуальной собственности". Собеседники также затронули тему справедливых тарифов и ситуацию с КНДР.

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке, еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон грата), а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. В свою очередь Германия, Канада, Польша и Франция высылают по четыре дипломата, Литва, Молдавия и Чехия - по три, Австралия, Албания, Дания, Испания, Италия и Нидерланды - по два, Венгрия, Ирландия, Латвия, Македония, Норвегия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Швеция и Эстония - по одному, при этом Украина решила выслать сразу 13 российских дипломатов, а НАТО сократила состав миссии РФ при организации с 30 до 20 человек. Эта скоординированная акция произошла на фоне инцидента с отравлением экс- полковника ГРУ Сергея Скрипаля в английском Солсбери, в котором ряд стран Запада обвиняет Москву. МИД РФ уже заявил, что недружественный шаг со стороны этих стран не останется без ответа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
Персоны
Трамп, Дональд Меркель, Ангела Скрипаль, Сергей Викторович
Страны
КНДР Китай Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров заявил, что Москва ответит на хамство стран Запада
2
Власти ФРГ разрешили строительство "Северного потока - 2" в исключительной зоне Германии
3
Хантсман: британская сторона распространила среди послов в РФ распечатку по делу Скрипаля
4
Тулеев попросил у Путина прощения за трагедию в ТЦ
5
Вице-губернатор Кузбаcса на коленях попросил прощения у близких жертв пожара в Кемерове
6
НАТО сократила состав миссии РФ при альянсе из-за дела Скрипаля
7
Часть государств ЕС отказалась высылать дипломатов РФ, несмотря на давление Лондона
Темы дня
Новости партнеров
Реклама