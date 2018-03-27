Трамп и Меркель приветствовали действия ЕС и НАТО по отношению к РФ

ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель во вторник в телефонном разговоре приветствовали действия НАТО и стран ЕС по отношению к России в связи с инцидентом с приписываемом Москве отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Трамп во время беседы отметил сложившиеся отношения сотрудничества между двумя странами. "Оба лидера высоко оценили совместные объявления со стороны союзников по НАТО и государств-членов Европейского союза, а также других сторон о высылке сотрудников российской разведки в знак солидарности с Великобританией и в качестве ответа на безответственное применение Россией химического оружия", - говорится в сообщении Белого дома.

Трамп и Меркель также обсудили общие усилия по "противодействию нечестным методам ведения торговли Китая и нелегальному приобретению интеллектуальной собственности". Собеседники также затронули тему справедливых тарифов и ситуацию с КНДР.

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке, еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон грата), а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. В свою очередь Германия, Канада, Польша и Франция высылают по четыре дипломата, Литва, Молдавия и Чехия - по три, Австралия, Албания, Дания, Испания, Италия и Нидерланды - по два, Венгрия, Ирландия, Латвия, Македония, Норвегия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Швеция и Эстония - по одному, при этом Украина решила выслать сразу 13 российских дипломатов, а НАТО сократила состав миссии РФ при организации с 30 до 20 человек. Эта скоординированная акция произошла на фоне инцидента с отравлением экс- полковника ГРУ Сергея Скрипаля в английском Солсбери, в котором ряд стран Запада обвиняет Москву. МИД РФ уже заявил, что недружественный шаг со стороны этих стран не останется без ответа.