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Мэй заявила, что у нее нет доказательств вмешательства РФ в британские демпроцессы

Международная панорама
27 марта, 19:26 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 27, марта. /ТАСС

Премьер-министр Великобритании сообщила, что не видела доказательств успешного российского вмешательства в демократические процессы страны

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

© EPA-EFE/WILL OLIVER

ЛОНДОН, 27 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призналась, что у нее нет доказательств вмешательства России в британские демократические процессы. Об этом она заявила, отвечая на вопросы представителей различных комитетов британского парламента.

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"Я не видела доказательств российского вмешательства в демократические процессы Великобритании", - сказала Мэй. Ее высказывание стало ответом на соответствующий вопрос главы Комитета по вопросам культуры, СМИ, спорта и цифровых технологий Дамиан Коллинза.

Cначала Мэй повторила свое предыдущее заявление по этому же вопросу, содержащее уточнение об "успешном вмешательстве". "Я не видела доказательств успешного российского вмешательства в демократические процессы Великобритании", - сказала премьер. Однако после этого ее спросили, подразумевает ли она под "успешными" то, что "они не имели места или то, что они не имели достаточного размаха, чтобы оказаться решающими". В ответ на это Мэй и уточнила свою формулировку.

После этого ей задали еще несколько вопросов по этой теме, однако премьер не добавила ничего существенного к уже сказанному.

В феврале этого года компания Facebook, управляющая одноименной социальной сетью, в ответ за запрос Комитета по вопросам культуры, СМИ, спорта и цифровых технологий заявила, что не обнаружила на своих страницах существенных следов российского вмешательства в ход агитационной кампании в преддверии референдума 2016 года о членстве Великобритании в ЕС.

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Персоны
Мэй, Тереза Скрипаль, Сергей Викторович
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